У Великобританії виставили на продаж будинок по сусідству з маєтком майбутнього короля

Приватна резиденція принца Чарльза знаходиться всього в хвилині їзди від маєтку The Elmestree House Estate.

Маєток The Elmestree House Estate площею 117 акрів (43 га), що межує з улюбленим будинком принца Чарльза в Глостерширі, відомим як Хайгроув, виставлений на продаж за $10,1 млн, повідомляє The New York Post.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Сімейні маєтки, такі як Елместрі, рідко потрапляють на ринок, і цей маєток дійсно особливий. Чудово знайти в цій частині світу такий же архітектурно чистий будинок, як Елместрі, з багатьма оригінальними рисами й унікальною садибою такого розміру", — зазначив у коментарі виданню глава агентства нерухомості та фермерського господарства Strutt & Parker Метью Садлоу.

Він упевнений, що цей будинок може привернути увагу найрізноманітніших покупців, як у Великобританії, так і за кордоном, завдяки своєму розташуванню в престижній сільській місцевості Котсуолдс і близькості до популярного ринкового міста Тетбері.

[ + – ] Маєток The Elmestree House Estate

Elmestree House — маєток, який веде історію з XII століття. Зараз він складається із солідного будинку в Єлизаветинському стилі, побудованому Вільямом Бруксом у 1844 році, на захід від якого знаходиться фермерський будинок XVII століття (відомий як Farm End). До Farm End веде окремий вхід із чотирма спальнями і двома додатковими мансардними кімнатами. Є чотири великі прийомні, власний сад і гараж.

Приблизно в 1870 році будинок був придбаний Френсісом Генрі, який в 1884 році побудував сполучне крило площею 1 765 квадратних метрів між двома будівлями, а в 1900 році у задній частині будинку з'явилася солідна автономна прибудова з трьома спальнями, в яку також можна потрапити окремо. На її території розташований невеликий приватний садок і відкривається гарний вид на парк.

Окремо стоїть котедж Lodge розташований праворуч від головного входу в маєток. У ньому є дві спальні, дві вітальні та садок із вуличним туалетом, дров'яним сараєм і паркуванням.

До будинку можна під'їхати найдовшою приватною дорогою через парк. На території маєтку — великі галявини, невелике озеро та деякі збережені елементи садів XIX століття.

Особливостями головного будинку є значні дерев'яні подвійні вхідні двері, широкі сходи зі скляним куполом, віконні рами, хитромудрі карнизи і кам'яна підлога. Маєток внесений до списку II категорії, а це означає, що він має історичний характер, і тому господарям необхідно зробити все можливе для його збереження. Зараз будинок належить родині нинішніх власників, які купили його в 1949 році.

Крім історії маєтку та його розмірів, ще однією його особливістю є його близькість до маєтку Хайгроув у Глостерширі, який є приватною резиденцією принца Уельського з 1980 року і знаходиться в хвилині їзди від The Elmestree House Estate.

[ + – ] The Elmestree House Estate знаходиться в хвилині їзди від резиденції принца Чарльза Фото: google.com/maps

Сюди після весілля Чарльз переїхав із дружиною, принцесою Діаною, і тут вони ростили своїх синів: принців Вільяма та Гаррі. Мати спадкоємців престолу не любила сільське життя і не раз зізнавалася, що в Хайгроув почувається чужою.

[ + – ] Приватна резиденція принца Чарльза Хайгроув

Нагадаємо, принц Чарльз разом із дружиною, старшим сином і Кейт Міддлтон з'явився на світовій прем'єрі фільму "Не час помирати", яка відбулася в Королівському Альберт-холі 28 вересня.