Княгиня Монако Шарлен поделилась новым фото на фоне слухов о разводе

Жена Альбера II выглядит на фото очень уставшей, что сразу же заметили пользователи Сети.

43-летняя княгиня Монако Шарлен поделилась с подписчиками в Instagram новым фото, и ее внешний вид у многих пользователей вызвал тревогу. Несмотря на то, что на снимке королевская особа улыбается, она выглядит очень уставшей.

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В кадре Шарлен сидит в черном платье перед раскрытой библией и смотрит в объектив.

"Божьих благословений!", – говориться в подписи к снимку.

"О, прекрасная принцесса слишком ослабла", "Благословений вам и вашей семье! Надеюсь вскоре увидеть вас в Монако с мужем и детьми", "Надеюсь, что вы хорошо выздоравливаете. Все наши молитвы и исцеляющая любовь вам. Шлем благословения и добрые пожелания. 💐🙏🏻❤️", – пишут в комментариях пользователи.

[ + – ] Княгиня Шарлен Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

В последнее время княгиня редко публикует новые фотографии, чем порождает еще больше слухов о том, что в ее жизни сейчас далеко не самый лучший период. Шарлен уже длительное время находится в Южной Африке. Во время путешествия на родину она заразилась ЛОР-инфекцией, в результате чего перенесла несколько серьезных операций и сейчас проходит реабилитацию. Врачи пока запрещают ей лететь домой.

Ее состояние то улучшается, то ухудшается. Так, недавно стало известно, что княгиня упала в обморок и была госпитализирована.

Тем временем в Монако все громче звучит предположение, что Альбер II и Шарлен – на грани развода, и причина этого – неверность князя. У него есть двое внебрачных детей, а в 2006 году, когда правитель Монако был в отношениях с Шарлен, у него появилась внебрачная дочь от бразильской модели, и сейчас девушка собирается доказать, что князь – ее отец, подав на него в суд и требуя провести ДНК-экспертизу.

В день свадьбы молодая жена князя не смогла сдержать слез, хотя позже она объяснила это тем, что ее переполняли радостные эмоции. В такие слова мало кто поверил, поскольку перед венчанием Шарлен якобы пыталась покинуть Монако.

В браке бывшая олимпийская пловчиха родила супругу близнецов Жака и Габриэллу. Дети сейчас живут с отцом в Монако, но уже несколько раз вместе с ним прилетали к матери в ЮАР.

По словам Шарлен, она планирует вернуться домой в октябре, однако в СМИ появилась информация, что княгиня сбирается остаться в ЮАР и уже присматривает дом для покупки в Йоханнесбурге.

Что касается принца Альберта, то он всячески опровергает слухи о разводе.