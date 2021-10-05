Княгиня Монако Шарлен поділилася новим фото на фоні чуток про розлучення

Дружина Альбера II виглядає на фото дуже втомленою, що відразу ж помітили користувачі мережі.

43-річна княгиня Монако Шарлен поділилася з підписниками в Instagram новим фото, і її зовнішній вигляд у багатьох користувачів викликав тривогу. Незважаючи на те, що на знімку королівська особа посміхається, вона виглядає дуже втомленою.

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У кадрі Шарлен сидить у чорній сукні перед розгорнутою Біблією і дивиться в об'єктив.

"Божих благословень!", — говориться в підписі до знімка.

"О, прекрасна принцеса занадто ослабла", "Благословень вам і вашій родині! Сподіваюся незабаром побачити вас у Монако з чоловіком і дітьми", "Сподіваюся, що ви добре одужуєте. Усі наші молитви і зцілювальна любов вам. Шолом благословення і добрі побажання.💐🙏🏻❤️", — пишуть у коментарях користувачі.

[ + – ] Княгиня Шарлен Фото: Instagram/HSH Princess Charlene

Останнім часом княгиня рідко публікує нові фотографії, чим породжує ще більше чуток про те, що в її житті зараз далеко не найкращий період. Шарлен уже тривалий час перебуває в Південній Африці. Під час подорожі на батьківщину вона заразилася ЛОР-інфекцією, у результаті чого перенесла кілька серйозних операцій і наразі проходить реабілітацію. Лікарі поки забороняють їй летіти додому.

Її стан то поліпшується, то погіршується. Так, нещодавно стало відомо, що княгиня втратила свідомість і була госпіталізована.

Тим часом у Монако все голосніше звучить припущення, що Альбер II і Шарлен — на межі розлучення, і причина цього — невірність князя. У нього є двоє позашлюбних дітей, а у 2006 році, коли правитель Монако був у відносинах з Шарлен, у нього з'явилася позашлюбна дочка від бразильської моделі, і наразі дівчина збирається довести, що князь — її батько, подавши на нього до суду і вимагаючи провести ДНК-експертизу.

У день весілля молода дружина князя не змогла стримати сліз, хоча пізніше вона пояснила це тим, що її переповнювали радісні емоції. У такі слова мало хто повірив, оскільки перед вінчанням Шарлен нібито намагалася покинути Монако.

У шлюбі колишня олімпійська плавчиня народила чоловікові близнюків Жака і Габріеллу. Діти зараз живуть з батьком у Монако, але вже кілька разів разом з ним прилітали до матері в ПАР.

За словами Шарлен, вона планує повернутися додому в жовтні, проте в ЗМІ з'явилася інформація, що княгиня збирається залишитися в ПАР і вже придивляється будинок для покупки в Йоганнесбурзі.

Що стосується принца Альбера, то він всіляко спростовує чутки про розлучення.