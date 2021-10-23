Энергичная болезнь. Как взрослые могут помочь гиперактивному ребенку?

Отличить гипер­активность от банального отсутствия дисциплины несложно. Тот, кому на самом деле можно поставить такой диагноз, гиперактивен всегда, вне зависимости от внешних обстоятельств. Что делать, если вам "достался" гиперактивный ребенок?

"Мой ребенок как блендер без крышки: не успеваю моргнуть — все вокруг уже испачкано". Так выразилась мама восьмилетнего Максима, когда записывала сына на прием к детскому психологу Наталье Калушиной. Родители не видели проблемы в том, что их ребенок не мог усидеть на месте и пары минут до тех пор, пока мальчик не пошел в школу.

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Первый класс оказался настоящей пыткой и для самого Максима, и для его учителя. К концу первой четверти стало очевидным, что умный и сообразительный первоклашка не может учиться в обычном режиме. Карантин и дистанционка, создавшие проблему для многих других семей, в данном случае оказались кстати. В классе за партой Максиму не сиделось, а дома он мог побегать во время урока. Впрочем, основная проблема при этом не решилась — даже минимальное продвижение в учебе давалось тяжело.

Американскую практику использования стимуляторов при СДВГ очень скоро переняли во многих странах Западной Европы, в Канаде, Израиле и других государствах

Мальчик безнадежно отставал от менее энергичных одноклассников. Калушина направила ребенка к детскому психиатру. Максиму поставили диагноз "синдром дефицита внимания и гиперактивности".

"Я несколько лет работала школьным психологом в Соединенных Штатах, там этот диагноз никого не удивляет, его ставят довольно часто, в большинстве случаев прописывают медикаментозное лечение, — говорит психолог. — У 70% детей с такой проблемой поведение улучшается после приема стимулирующих препаратов. Еще лет десять назад обычной для США практикой было назначение риталина детям, которые не могут учиться. Зачастую школьные администрации мотивировали родителей соглашаться на назначение стимуляторов для детей. В итоге во многих штатах были приняты законы, запрещающие делать прием каких-либо медицинских препаратов обязательным условием допуска к занятиям".

СДВГ и "таблетка для ума"

Появлению упомянутых законов предшествовали настоящие войны между представителями учебных заведений, считавших медикаментозное воздействие эффективным инструментом исправления "проблемных" детей, и родительскими организациями.

Родители возмущались не без причин. Риталин — препарат амфетаминовой группы. В 2007 году Национальный институт психического здоровья США опубликовал рекомендации по лечению синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), в котором стимуляторы такого рода были обозначены как эффективные средства при условии "контролируемого приема".

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Уже через год в американской специализированной периодике появились статьи о том, что преподаватели и родители детей, у которых диагностирован СДВГ, отмечают заметные улучшения в их поведении после приема риталина и других амфетаминовых стимуляторов, однако академическая успеваемость при этом не менялась. Авторы публикаций утверждали, что дети, которым дают риталин, действительно ведут себя лучше, их проще контролировать и с ними легче работать, но это не помогает им лучше учиться. Противники медикаментозного решения тут же заговорили о том, что риталин назначают для удобства преподавателей, воспитателей и школьной администрации, а не для блага самих детей.

Среди психиатров не прекраща­ются споры о том, можно ли считать гипер­активность болезнью и ставить ребенку диагноз СДВГ

Тем не менее американскую практику использования стимуляторов при СДВГ очень скоро переняли во многих странах Западной Европы, в Канаде, Израиле и других государствах. В Австралии она встретила еще более мощное сопротивление родительских организаций, чем в США. В ­2010-м там были опубликованы результаты нескольких клинических исследований, давших повод утверждать, что ни риталин, ни другие стимуляторы этой группы не приносят реальной пользы пациентам с СДВГ.

"Давать стимуляторы гиперактивному ребенку нелогично и даже опасно, — говорит психиатр Александр Иванов. — В тех случаях, когда при таком диагнозе действительно требуется медикаментозное лечение, скорее уж подойдут релаксирующие препараты. Но, как правило, в этом вообще нет необходимости".

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В Украине практики повсеместного использования риталина при СДВГ нет. Более того, этот препарат, как и другие стимуляторы амфетаминовой группы, в нашей стране запрещен. Зато во многих частных школах существует другая довольно спорная практика. Родителям гиперактивных детей рекомендуют давать своим чадам пищевые добавки с жирными кислотами Омега-3 или биодобавки с моногидратом креатина, якобы улучшающим память. Психиатр, к которому Калушина направила своего подопечного Максима, назначил мальчику пирацетам или фенилпирацетам, утверждая, что благодаря этому лекарству ему станет легче справляться со стрессом, контролировать собственное поведение и концентрировать внимание на учебе.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности: спорный диагноз

Синдром дефицита внимания и гиперактивности фигурирует в американской классификации психических заболеваний DSM. В Международной классификации болезней, утвержденной Всемирной организацией здравоохранения, используют формулировку "гиперкинетическое расстройство". Однако среди психиатров не прекращаются споры о том, можно ли считать гиперактивность болезнью и ставить ребенку диагноз СДВГ. Исследователи из Университета Макмамтера (Канада) даже сформулировали список аргументов "против" использования этого диагноза во врачебной практике. Вот те из них, которые легко понять, даже не имея медицинского образования.

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Это клинический диагноз, его невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть с помощью лабораторных или рентгенологических тестов. Для него вообще нет четко измеримых физических показателей.

Набор критериев, по которым диагностируется СДВГ, успел существенно измениться несколько раз за довольно короткое время.

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Терапия, прописываемая пациентам с таким диагнозом, по сути, не лечение, а попытка временно облегчить некоторые симптомы. И даже в отношении симптомов, эффективность всех известных вариантов терапии остается поводом для споров в сообществе психиатров и психотерапевтов.

Впрочем, дискуссия на эту тему началась довольно давно. Еще в 1998 году доктор Фред Боман во всеуслышанье назвал СДВГ стопроцентным мошенничеством. В 2002 году психолог Рассел Баркли опубликовал "Международное единогласное решение по вопросу синдрома дефицита внимания и гиперактивности", подписанное 86 психиатрами и психологами, согласными с тем, что это вполне реальное заболевание.

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Если говорить о сегодняшнем дне, спорят уже не столько о том, существует ли вообще такая болезнь, сколько о том, корректна ли нынешняя практика постановки диагноза СДВГ. К примеру, в США несколько общественных организаций борются против того, что этот диагноз ставят, основываясь на показаниях учителей и воспитателей. То есть когда преподаватели говорят, что на уроках ребенок не может усидеть на месте и ни на чем не в состоянии сосредоточиться, его считают гиперактивным, даже если во время приема у врача явных признаков гиперактивности не видно.

"Исходя из собственного врачебного опыта, могу сказать, что гиперактивного ребенка на приеме видно сразу, — говорит психиатр Иванов. — Он минуты не сидит спокойно, в ход может пойти любой предмет, до которого он дотянется. Если он так ведет себя только в классе, а в кабинете врача — иначе, причины нужно искать в чем-то другом".

Гиперактивность и спортивная терапия

По словам Александра Иванова, чаще всего признаки гиперактивности исчезают в период полового созревания. До этого регулировать состояние ребенка зачастую можно и без медикаментов. Тут поможет соревновательный спорт. Вид спорта большого значения не имеет, но важно подобрать тренера, хорошо умеющего мотивировать детей. Самая сложная задача в работе с гиперактивным ребенком — удержать его интерес, не позволить быстро переключить внимание на другое занятие, которое, впрочем, будет брошено так же скоро.

"Ребенок постоянно находится в стрессовом состоянии, — объясняет психиатр. — Его тело в избытке вырабатывает глюкозу и адреналин, их надо сжечь в мышцах, поэтому физическая активность — именно то, что ему нужно. Момент соревнования поможет удержать его внимание. Единственное предостережение — я бы не рекомендовал таким детям заниматься единоборствами. Любой другой спорт подойдет — теннис, бег, плаванье".

В качестве одной из возможных причин гиперактивности Иванов называет сильный стресс, перенесенный матерью во время беременности. Бывает, к примеру, что до зачатия женщина принимала антидепрессанты, а забеременев, решила это прекратить, опасаясь, что лекарства, которые она принимает, повредят плоду. Это, по мнению Александра Иванова, вполне типичный, хоть и далеко не единственный сценарий, при котором ребенок будет предрасположен к такому расстройству психики.

Самая сложная задача в работе с гипер­активным ребенком — удержать его интерес, не позволить быстро переключить внимание на другое занятие

Врач подчеркивает, что гипер­активность от банального отсутствия дисциплины отличить несложно. Тот, кому на самом деле можно поставить такой диагноз, гиперактивен всегда, вне зависимости от внешних обстоятельств. Манера не меняется в незнакомой или, наоборот, привычной обстановке. На гиперактивного ребенка не очень-то действуют страх нака­зания за плохое поведение или надежда на вознаграждение за хорошее.