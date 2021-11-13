Поколение Z: виртуальный секс и реальные отношения

Цифросексуалы — это болезнь или новый вид сексуальной ориентации?

Секса в цивилизованных странах становится все меньше. Современные молодые люди занимаются им реже, чем те, кто постарше. Поколение родившихся с 1981 по 1995 год, оно же поколение Y, отстает от поколения Х (1965–1980 год рождения). Но родившиеся после 1996-го (зумеры, или поколение Z) предаются физической любви еще реже. К слову, Z уже не боятся говорить об этом вслух. Судя по результатам исследований Джин Твенге, профессора университета Сан-Диего и автора книги "iGen. Поколение, родившееся со смартфоном", представители поколения Y признавались в том, что в их жизни нет интимной близости, как правило, в анонимных опросах, но не хотели отвечать на этот вопрос, если в анкете фиксировалось имя и название учебного заведения. Очевидно, отсутствие секса считалось для них чем-то постыдным, свидетельствовало о невостребованности среди потенциальных партнеров или физиологическом нездоровье. Зато зумеры, похоже, этого вовсе не стесняются. 15% опрошенных профессором Твенге представителей поколения Z заявили, что вообще не занимались сексом, с тех пор как им исполнился 21 год.

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Глобальный тренд: секс четыре раза в месяц

Половая жизнь теперь начинается позже. Данные американского Центра по контролю и профилактике заболеваний свидетельствуют о том, что количество подростков, получивших первый сексуальный опыт еще до окончания школы, в 1991 году составляло 54% от общей численности возрастной группы, а в ­2017-м — уже только 40%. Это значит, что среди Y большинству было любопытно хотя бы попробовать, а потом они могли надолго отказаться от секса, но более половины Z даже пробовать не хотят. По данным того же Центра, в ­1990-х среднестатистический половозрелый американец занимался сексом 62 раза в год, а в 2014-м — уже 54 раза. Социологи предполагают, что во время локдауна 2020 года этот показатель должен был существенно увеличиться. Но соответствующих замеров никто не проводил, так что подобные предположения нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

Одно из отличий нынешнего молодого поколения от всех предыдущих заключается в том, что объекты вожделения его представителей по большей части цифровые

Речь идет не об американской, а о глобальной тенденции. До пандемии BMJ (Британский медицинский журнал) опубликовал результаты опроса, свидетельствующие о том, что более половины жителей Соединенного Королевства в возрасте от 16 до 44 лет занимаются сексом реже чем раз в неделю или вообще живут без него. Отметим, что в исследовании участвовали не только одиночки, но и супружеские пары.

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Если сравнить показатели разных лет из материалов "Британского национального опроса о сексуальных отношениях и образе жизни", становится очевидным, что интенсивность половой жизни снижается постепенно, но не­уклонно. В ­2001 году люди возрастом от 16 до 44 лет в среднем занимались сексом более шести раз в месяц, в 2012-м — уже менее пяти раз. Замеры BMJ 2019 года говорят о том, что перед пандемией этот показатель недотягивал даже до четырех. Примерно такую же динамику показывали австралийские, нидерландские и японские исследования в области секса.

Без физических контактов: виртуальный секс набирает популярность

Судя по результатам FINSEX-опроса, который проводят в Финляндии, финны из года в год все меньше вступают в реальные половые контакты, но при этом все больше мастурбируют. Тут нужно уточнить, что в анкетах, заполненных участниками этого опроса, виртуальный секс был отмечен как одна из разновидностей мастурбации. Вполне возможно, в обозримом будущем эта формулировка окажется устаревшей. Все идет к тому, что отношения виртуальных партнеров перестанут считать совместной мастурбацией и признают вариантом интимной близости.

Если сравнить показатели разных лет, становится очевидным, что интенсивность половой жизни снижается постепенно, но неуклонно

В этологии и психологии есть понятие "импринтинг" — закрепление в памяти признаков объектов при коррекции врожденных шаблонов поведения. Типичный пример импринтинга — известная история о львенке, который с рождения жил в зоопарке Сеула. Его мать умерла, и детеныша искусственно выкармливал сотрудник зоопарка. В результате львенок запомнил этого человека как своего родителя. Примерно так же на разных этапах взросления у животных и людей фиксируются образы врагов и потенциальных партнеров для спаривания. Память запечатлевает признаки, появление которых в дальнейшем запускает соответствующие биологические механизмы. Если речь идет об образе врага, подается сигнал опасности, происходит выброс адреналина и кортизола — гормонов, которые должны помочь защититься. Если о потенциальном половом партнере — возникает возбуждение.

У тех, кто успел родиться и подрасти в доцифровую эпоху, сексуальный импринтинг связан с реальными трехмерными объектами, предметами, которые можно было потрогать. Как отмечает популярный психотерапевт Андрей Курпатов, одно из отличий нынешнего молодого поколения от всех предыдущих заключается в том, что их объекты вожделения по большей части цифровые. Они с юности привыкают к тому, что источником возбуждения являются видео и фотографии, и могут испытывать затруднения при переносе этих образов на реальных людей, находящихся рядом. В Сети даже появился термин "цифросексуалы". Так называют тех, чей основной источник сексуального удовлетворения и удовольствия лежит в виртуальной плоскости.

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Отказ от реального секса и демографическое регулирование

"На сегодня ситуация, когда человек возбуждается только от цифровых объектов, считается отклонением, но у нас уже были примеры, когда то, от чего раньше лечили, признавалось нормой, — говорит Курпатов. — Та же гомосексуальность в нынешней редакции Международной классификации болезней (МКБ 10) фигурирует как вариант нормальной сексуальности, а в предыдущей (МКБ 9) — как расстройство. Уже возникла целая индустрия, работающая на нужды цифросексуалов, и ее продукты пользуются огромным спросом". Известно, например, что первую партию выпущенных в Японии тактильных костюмов, предназначенных для того, чтобы имитировать прикосновения, занимаясь сексом с персонажами аниме, раскупили еще до запуска рекламной кампании.

Ошибкой было бы считать, что порнографией увлекаются только те, у кого нет доступа к реальному сексу

У многих популярных блогеров в последнее время проскальзывают рассуждения о том, что цифросексуальность имеет эволюционный смысл. Возможно, это наименее болезненный из возможных инструментов регулирования численности человечества.

Идея не новая — первым ее высказал исследователь Джон Кэлхун в 1972 году после завершения знаменитого эксперимента "Вселенная 25", проведенного в парт­нерстве с Национальным институтом психического здоровья (NIMH). "Вселенная" помещалась в контейнере, где создали идеально комфортные условия для мышей. Вдоволь воды и еды, температура +20ºС, регулярная чистка и дезинфекция, чтобы испытуемые грызуны не болели. В контейнер запустили четыре пары здоровых мышей. Обжившись, они стали активно спариваться и давать потомство. Поначалу численность грызунов росла по экспоненте, но на ­315-й день эксперимента она значительно замедлилась, хотя места и еды было гораздо больше достаточного количества. Среди мышей возникли вожаки и "отверженные", на которых нападали все остальные. Потом появились особи-одиночки, отказывающиеся размножаться. Их количество по ходу эксперимента возрастало.

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Отсутствие внешних угроз увеличило продолжительность жизни мышей в контейнере, нарушился механизм естественного регулирования численности, при котором старые умирают, освобождая место для подрастающих детенышей. Тогда заработали другие, менее привычные механизмы. Несмотря на избыток еды, мыши стали есть друг друга, зачастую взрослые особи загрызали молодняк, иногда даже собственное потомство. На таком фоне воздержание от спаривания выглядело самым мягким вариантом решения проблемы.

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Не исключено, что с человечеством происходит нечто подобное. Цифросексуальность могла возникнуть как замена физического контакта, эволюционным смыслом которого изначально было деторождение.

Мужская проблема. Не цифросексуальность, а порнозависимость?

Психиатр Александр Иванов не пользуется термином "цифросексуальность". По его мнению, речь идет о банальной порнозависимости — явлении, давно известном медицине. Однако он признает, что в последние годы количество людей с таким расстройством невероятно возросло.

"Я практикую психиатрию более 30 лет, но первых пациентов с порнозависимостью увидел только четыре года назад, — говорит Иванов. — Теперь, к сожалению, мне приходится иметь дело с этим заболеванием каждый день. Обращаются исключительно мужчины, а вот возрастных рамок нет, приходят и 60-летние пациенты, и в буквальном смысле дети. Ошибкой было бы считать, что порнографией увлекаются только те, у кого нет доступа к реальному сексу. Среди моих порнозависимых пациентов немало молодых, привлекательных мужчин, у которых есть постоянные отношения или даже жены. Один из самых показательных примеров — 35-летний женатый мужчина без урологических проблем, который, прячась от жены, самостоятельно доводит себя до оргазма в среднем три раза в день, а реальный секс с супругой у него бывает примерно раз в год. Отмечу, что женат он на молодой, здоровой и очень привлекательной женщине".

В последнее время проскальзывают рассуждения о том, что цифро­сексуальность имеет эволюционный смысл. Возможно, это наименее болезненный инструмент регулирования численности человечества

Психиатр предполагает, что рази­тельный рост количества случаев порнозависимости отчасти объясняется тем, что производители современной порнографии освоили технологии влияния на подсознание зрителей. По его словам, определенные варианты подачи аудиовизуального контента воздействуют на органы зрения и слуха так, что сигнал можно передать, минуя сознание. Тем же инструментарием, кстати, пользуются некоторые студии, выпускающие рекламные ролики.

"Есть, конечно, и другие причины, — подчеркивает Иванов. — К примеру, доступность порнографии и того, что называют виртуальным сексом. Для того чтобы заняться им в реальности, нужно приложить какие-то усилия, скорее всего, даже потратиться, придется куда-то поехать. Для многих поиск уединенного места — тоже не самая простая задача. Да и во время полового акта надо как-то постараться. Гораздо проще мастурбировать, смотря видео, — затрат ноль, результат тот же".

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По словам Александра Иванова, порнозависимость — сугубо мужская проблема. Женщины тоже потребляют порнографический контент и тоже мастурбируют, но им это не заменяет реальной физической близости. Психиатр утверждает, что для женщин наличие рядом партнера — самостоятельная потребность, существующая отдельно от потребности в половом акте. Сколько бы порно она ни смотрела и как бы активно ни пользовалась технологиями самоудовлетворения, ей все равно нужно, чтобы рядом был кто-то живой и физически ощутимый. Потому женщины не теряют способности к реальному сексу, когда увлекаются виртуальным.