Покоління Z: віртуальний секс і реальні стосунки

Цифросексуали – це хвороба чи новий вид сексуальної орієнтації?

Сексу в цивілізованих країнах стає дедалі менше. Сучасні молоді люди займаються ним рідше, ніж старші. Покоління народжених із 1981 по 1995 рік, воно ж покоління Y, відстає від покоління Х (1965–1980 рік народження). Але ті, що народилися після 1996-го (зумери, або покоління Z), віддаються фізичному коханню ще рідше. До речі, Z вже не бояться говорити про це вголос. Судячи з результатів досліджень Джин Твенге, професорки університету Сан-Дієго й авторки книги "iGen. Покоління, що народилося зі смартфоном", представники покоління Y зізнавалися в тому, що в їхньому житті немає інтимної близькості, як правило, в анонімних опитуваннях, але не хотіли відповідати на це запитання, якщо в анкеті фіксувалося ім'я та назва навчального закладу. Очевидно, відсутність сексу вважалася для них чимось ганебним, що свідчило про незатребуваність серед потенційних партнерів чи фізіологічне нездоров'я. Зате зумери, схоже, цього зовсім не соромляться. 15% опитаних професоркою Твенге представників покоління Z заявили, що взагалі не займалися сексом, відколи їм виповнився 21 рік.

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Глобальний тренд: секс чотири рази на місяць

Статеве життя тепер починається пізніше. Дані американського Центру з контролю та профілактики захворювань свідчать про те, що кількість підлітків, які здобули перший сексуальний досвід ще до закінчення школи, 1991 року становила 54% від загальної чисельності вікової групи, а 2017-го — вже лише 40%. Це означає, що серед Y більшості було цікаво хоча б спробувати, а потім вони могли надовго відмовитися від сексу, але більше половини Z навіть пробувати не хочуть. За даними того ж Центру, у 1990-х середньостатистичний статевозрілий американець займався сексом 62 рази на рік, а 2014-го — вже 54 рази. Соціологи припускають, що під час локдауну 2020 року цей показник мав суттєво збільшитися. Але відповідних вимірів ніхто не проводив, тож подібні припущення не можна ні підтвердити, ні спростувати.

Одна з відмінностей нинішнього молодого покоління від усіх попередніх полягає в тому, що об'єкти бажання його представників здебільшого цифрові.

Йдеться не про американську, а про глобальну тенденцію. До пандемії BMJ (Британський медичний журнал) опублікував результати опитування, які свідчать, що більше половини жителів Сполученого Королівства віком від 16 до 44 років займаються сексом рідше, ніж раз на тиждень або взагалі живуть без нього. Зазначимо, що в дослідженні брали участь як самотні люди, так і подружні пари.

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Якщо порівняти показники різних років із матеріалів "Британського національного опитування про сексуальні стосунки та спосіб життя", стає очевидним, що інтенсивність статевого життя знижується поступово, але неухильно. 2001 року люди віком від 16 до 44 років у середньому займалися сексом понад шість разів на місяць, 2012-го — вже менше п'яти разів. Виміри BMJ 2019 року свідчать, що перед пандемією цей показник не дотягував навіть до чотирьох. Приблизно таку ж динаміку показували австралійські, нідерландські та японські дослідження у сфері сексу.

Без фізичних контактів: віртуальний секс набирає популярності

Судячи з результатів FINSEX-опитування, яке проводять у Фінляндії, фіни рік у рік дедалі менше вступають у реальні статеві контакти, але при цьому дедалі більше мастурбують. Тут слід уточнити, що в анкетах, заповнених учасниками цього опитування, віртуальний секс було зазначено як один із різновидів мастурбації. Цілком можливо, у найближчому майбутньому це формулювання виявиться застарілим. Усе йде до того, що стосунки віртуальних партнерів перестануть вважати спільною мастурбацією та визнають варіантом інтимної близькості.

Якщо порівняти показники різних років, стає очевидним, що інтенсивність статевого життя знижується поступово, але неухильно.

В етології та психології є поняття "імпринтинг" — закріплення в пам'яті ознак об'єктів при корекції вроджених шаблонів поведінки. Типовий приклад імпринтингу — відома історія про левеня, яке з народження жило в зоопарку Сеула. Його мати померла, і дитинча штучно вирощував співробітник зоопарку. У результаті левеня запам'ятало цю людину як свого батька. Приблизно так само на різних етапах дорослішання у тварин і людей фіксуються образи ворогів і потенційних партнерів для спарювання. Пам'ять відображає ознаки, поява яких надалі запускає відповідні біологічні механізми. Якщо йдеться про образ ворога, подається сигнал небезпеки, відбувається викид адреналіну та кортизолу – гормонів, які мають допомогти захиститися. Якщо про потенційного статевого партнера — виникає збудження.

У тих, хто встиг народитися та підрости в доцифрову епоху, сексуальний імпринтинг пов'язаний із реальними тривимірними об'єктами, предметами, які можна було доторкнутися. Як зазначає популярний психотерапевт Андрій Курпатов, одна з відмінностей нинішнього молодого покоління від усіх попередніх полягає в тому, що їхні об'єкти прагнення переважно цифрові. Вони з юності звикають до того, що джерелом збудження є відео та фотографії, і можуть відчувати труднощі при перенесенні цих образів на реальних людей, які перебувають поруч. У мережі навіть виник термін "цифросексуали". Так називають тих, чиє основне джерело сексуального задоволення та насолоди лежить у віртуальній площині.

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Відмова від реального сексу та демографічне регулювання

"На сьогодні ситуація, коли людина збуджується тільки від цифрових об'єктів, вважається відхиленням, але в нас уже були приклади, коли те, від чого раніше лікували, визнавалося нормою, — каже Курпатов. — Та сама гомосексуальність у нинішній редакції Міжнародної класифікації хвороб (МКБ 10) фігурує як варіант нормальної сексуальності, а попередньої (МКБ 9) — як розлад. Відомо, наприклад, першу партію випущених у Японії тактильних костюмів, призначених для того, щоб імітувати дотики, займаючись сексом із персонажами аніме, розкупили ще до запуску рекламної кампанії.

Помилкою було б вважати, що порнографією захоплюються лише ті, хто не має доступу до реального сексу.

У багатьох популярних блогерів останнім часом прослизають міркування про те, що цифросексуальність має еволюційний сенс. Можливо, це найменш болісний із можливих інструментів регулювання чисельності людства.

Ідея не нова – першим її висловив дослідник Джон Келхун у 1972 році після завершення знаменитого експерименту "Всесвіт 25", проведеного в партнерстві з Національним інститутом психічного здоров'я (NIMH). "Усесвіт" містився в контейнері, де створили ідеально комфортні умови для мишей. Удосталь води та їжі, температура +20ºС, регулярне чищення та дезінфекція, щоб випробувані гризуни не хворіли. У контейнер запустили чотири пари здорових мишей. Обжившися, вони стали активно спарюватись і давати потомство. Спочатку чисельність гризунів зростала за експонентою, але на 315-й день експерименту вона значно сповільнилася, хоча місця та їжі було набагато більше за достатню кількість. Серед мишей виникли ватажки та "знедолені", на яких нападали всі інші. Потім з'явилися особини-одинаки, які відмовлялися розмножуватися. Їхня кількість у ході експерименту зростала.

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Відсутність зовнішніх загроз збільшила тривалість життя мишей у контейнері, порушився механізм природного регулювання чисельності, у якому старі вмирають, звільняючи місце для дитинчат, що підростають. Тоді запрацювали інші, менш звичні механізми. Незважаючи на надлишок їжі, миші стали їсти одне одного, найчастіше дорослі особини загризали молодняк, іноді навіть власне потомство. На такому фоні утримання від спарювання виглядало м'яким варіантом вирішення проблеми.

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Не виключено, що з людством відбувається щось подібне. Цифросексуальність могла виникнути як заміна фізичного контакту, еволюційним змістом якого спочатку було дітонародження.

Чоловіча проблема. Не цифросексуальність, а порнозалежність?

Психіатр Олександр Іванов не користується терміном "цифросексуальність". На його думку, йдеться про банальну порнозалежність — явище, давно відоме медицині. Однак він визнає, що останніми роками кількість людей із таким розладом неймовірно зросла.

"Я практикую психіатрію понад 30 років, але перших пацієнтів із порнозалежністю побачив лише чотири роки тому, — каже Іванов. — Тепер, на жаль, мені доводиться мати справу з цим захворюванням щодня. Звертаються виключно чоловіки, а ось вікових рамок немає, приходять і 60-річні пацієнти, і в буквальному значенні діти, помилкою було б вважати, що порнографією захоплюються лише ті, хто не має доступу до реального сексу, серед моїх порнозалежних пацієнтів чимало молодих, привабливих чоловіків, які мають постійні стосунки або навіть дружин. Один із найпоказовіших прикладів — 35-річний одружений чоловік без урологічних проблем, який, ховаючись від дружини, самостійно доводить себе до оргазму в середньому три рази на день, а реальний секс із дружиною у нього буває приблизно раз на рік. Відмічу, що одружений він із молодою, здоровою та дуже привабливою жінкою”.

Останнім часом прослизають міркування про те, що цифросексуальність має еволюційний сенс. Можливо, це найменш болісний інструмент регулювання чисельності людства

Психіатр передбачає, що разюче зростання кількості випадків порнозалежності частково пояснюється тим, що виробники сучасної порнографії освоїли технології впливу на підсвідомість глядачів. За його словами, певні варіанти подачі аудіовізуального контенту впливають на органи зору та слуху так, що сигнал можна передати, минаючи свідомість. Тим же інструментарієм, до речі, користуються деякі студії, які випускають рекламні ролики.

"Є, звичайно, й інші причини, — наголошує Іванов. — Приміром, доступність порнографії і того, що називають віртуальним сексом. Для того, щоб зайнятися ним у реальності, потрібно докласти якихось зусиль, швидше за все, навіть витратитися, доведеться кудись поїхати. Для багатьох пошук відокремленого місця — теж не найпростіше завдання. Та й під час статевого акту треба якось постаратися. Набагато простіше мастурбувати, дивлячись відео, — витрат нуль, результат той самий".

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За словами Олександра Іванова, порнозалежність – суто чоловіча проблема. Жінки теж споживають порнографічний контент і мастурбують, але їм це не замінює реальної фізичної близькості. Психіатр стверджує, що для жінок наявність поряд партнера – самостійна потреба, яка існує окремо від потреби в статевому акті. Скільки б порно вона не дивилася і хоч би як активно користувалася технологіями самозадоволення, їй все одно потрібно, щоб поряд був хтось живий і фізично відчутний. Тому жінки не втрачають здатність до реального сексу, коли захоплюються віртуальним.