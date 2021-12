"Идите на х**, спасибо большое": Ридли Скотт обматерил российского кинокритика (видео)

Британскому режиссеру не понравилось сравнение его картины "Последняя дуэль" с предыдущими работами.

84-летний британский режиссер Ридли Скотт, который в этом году представил сразу две картины – историческую драму "Последняя дуэль" и "Дом Гуччи", выругался в прямом эфире в ответ на слова российского кинокритика Антона Долина. Фрагмент интервью разлетелся по Сети и телеграмм-каналах.

Долин по видеосвязи со Скоттом отметил, что "Последняя дуэль" – очень реалистичный фильм, "даже больше, чем "Царство Небесное" или "Робин Гуд"", если мы говорим о вашем творчестве".

"Fuck you, thank you very much, fuck you", – абсолютно спокойным тоном ответил режиссер, что на канале "Радио Долина" на видеохостинге YouTube перевели как "Сэр, я с вами решительно не согласен". После этих слов диалог прервался.

Отметим, что нашумевшим кадрам передовал более конструктивный диалог Долина и Скотта.

"Проблема с искусством в том, что когда ты слишком искусен, люди видят только твою искусность и не замечают правды, которую ты пытаешься им сказать. Свою задачу я вижу именно в том, чтобы не загораживать сюжет разными ухищрениями. Самое важное – это история. Этот фильм – жесткий рассказ о моральной дилемме", – сказал режиссер, прежде, чем прозвучала вторая часть разговора, облетевшая Сеть.

В комментариях зрители рассуждают, что же именно британский режиссер имел в виду, и ищут двойной смысл в сказанных словах. Например, один из пользователей предположил, что Скотт был не в настроении из-за коммерческого провала картины, поэтому так резко отреагировал на слова россиянина.

Отметим, что в начале программы сам Долин назвал "Последнюю дуэль" одним из "самых ярких, художественно успешных, хоть и коммерчески, скорее, провальным фильмом".

"Последняя дуэль" – это картина, основанная на реальных событиях. В сюжете – Франция XIV века. Нормандский рыцарь (Мэтт Дэймон) узнает, что его жена (Джоди Комер) была изнасилована соседом и коллегой (Адам Драйвер). Главный герой просит возмездия в виде дуэли, которая впоследствии станет финальной в истории страны.

Критики высоко оценили "Последнюю дуэль", однако массовой публике она не "зашла", собрав всего $27млн при бюджете в $100 млн. Два его других фильма, о которых упомянул Долин, "Царство Небесное" и "Робин Гуд" получили отрицательные отзывы критиков, в отличие от "Дуэли" (85% на Rotten Tomatoes).

Сам Ридли Скотт в провале картины обвинил миллениалов, которые дальше гаджетов ничего не видят и разучились глубоко мыслить.

Напомним, что режиссер столкнулся и с неприятностями и после выхода "Дома Гуччи". Наследники знаменитого семейства выступили с официальным заявлением, где раскритиковали картину.