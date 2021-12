"Ідіть на х**, велике спасибі": Рідлі Скотт ошукав російського кінокритика (відео)

Британському режисерові не сподобалося порівняння його картини "Остання дуель" із попередніми роботами.

84-річний британський режисер Рідлі Скотт, який цього року представив відразу дві картини – історичну драму "Остання дуель" та "Дом Гуччі", вилаявся у прямому ефірі у відповідь на слова російського кінокритика Антона Доліна. Фрагмент інтерв'ю розлетівся Мережею та телеграм-каналами.

Долін по відеозв'язку зі Скоттом зазначив, що "Остання дуель" – дуже реалістичний фільм, "навіть більше, ніж "Царство Небесне" або "Робін Гуд"", якщо ми говоримо про вашу творчість".

"Fuck you, thank you very much, fuck you", – абсолютно спокійним тоном відповів режисер, що на каналі "Радіо Доліна" на відеохостингу YouTube переклали як "Сер, я з вами рішуче не згоден". Після цих слів діалог перервався.

[ + – ] Рідлі Скотт перервав роздуми російського кінокритика досить промовистою фразою.

Зазначимо, що гучним кадрам передував більш конструктивний діалог Доліна та Скотта.

"Проблема з мистецтвом у тому, що коли ти занадто майстерний, люди бачать тільки твою майстерність і не помічають правди, яку ти намагаєшся їм сказати. Своє завдання я бачу саме в тому, щоб не загороджувати сюжет різними хитрощами. Найважливіше – це історія. Цей фільм – жорстка розповідь про моральну дилему", – сказав режисер, перш ніж прозвучала друга частина розмови, що облетіла Мережу.

У коментарях глядачі міркують, що саме британський режисер мав на увазі, і шукають подвійний сенс у сказаних словах. Наприклад, один із користувачів припустив, що Скотт був не в настрої через комерційний провал картини, тому так різко відреагував на слова росіянина.

Зазначимо, що на початку програми сам Долін назвав "Останню дуель" одним із "найяскравіших, художньо успішних, хоч і комерційно, скоріше, провальним фільмом".

[ + – ] Програма Антона Доліна була присвячена фільмам Рідлі Скотта "Дом Гуччі" та "Остання дуель"

"Остання дуель" – це стрічка, що ґрунтується на реальних подіях. У сюжеті – Франція XIV ст. Нормандський лицар (Мет Деймон) дізнається, що його дружина (Джоді Комер) була зґвалтована сусідом та колегою (Адам Драйвер). Головний герой просить відплати у вигляді дуелі, яка згодом стане фінальною в історії країни.

[ + – ] Трейлери фильму "Остання дуель"

Критики високо оцінили "Останню дуель", проте масовій публіці вона не "зайшла", зібравши всього $27млн при бюджеті в $100 млн. Два його інші фільми, про які згадав Долін, "Царство Небесне" та "Робін Гуд" отримали негативні відгуки критиків, на відміну від "Дуелі" (85% на Rotten Tomatoes).

Сам Рідлі Скотт у провалі картини звинуватив міленіалів, які далі гаджетів нічого не бачать і розучилися глибоко мислити.

Нагадаємо, що режисер зіткнувся з неприємностями і після виходу "Дома Гуччі". Спадкоємці знаменитого сімейства виступили з офіційною заявою, де розкритикували картину.