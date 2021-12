Тейлор Свифт отпраздновала свой день рождения в золотом платье

Блестящий в прямом смысле образ для вечеринки певица дополнила традиционной красной помадой.

Американская певица Тейлор Свифт отпраздновала свой 32-й день рождения, и несколько кадров с вечеринки опубликовала на своей странице в Instagram.

Как пишет Daily Mail, мероприятие прошло с соблюдением всех COVID-ограничений, и на него были приглашены только самые близкие родственники и друзья.

На вечеринку Тейлор нарядилась в золотое платье на одно плечо, декорированное по подолу оборкой. Ее волосы были распущены и волнами спадали на плечи. Образ завершала традиционная ярко-красная помада.

На снимках также можно увидеть близкую подругу Тейлор, актрису Алану Хаим, которая отмечает свой 30-летний юбилей 15 декабря. Позже они позировали для фото перед двумя бело-розовыми тортами с изображением их детских фотографий. На торте Тейлор певица была запечатлена еще ученицей начальной школы с удивленным лицом, одетой в толстовку с "русалочкой" и несущую сине-розовый рюкзак.

К своему дню рождения Свифт подошла с новой победой. Поп-суперзвезда недавно побила рекорд Billboard Hot 100 в чарте США со своей 10-минутной версией All Too Well from Red. Она свергла с лидерской позиции 76-летнего Дона Маклина, который 50 лет был рекордсменом со своим хитом 1971 года "Американский пирог".

