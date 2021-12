Тейлор Свіфт відсвяткувала свій день народження в золотій сукні

Блискучий у прямому сенсі образ для вечірки співачка доповнила традиційною червоною помадою.

Американська співачка Тейлор Свіфт відсвяткувала свій 32 день народження, і кілька кадрів із вечірки опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як пише Daily Mail, захід відбувся з дотриманням усіх COVID-обмежень, і на нього були запрошені лише найближчі родичі та друзі.

На вечірку Тейлор убралася в золоту сукню на одне плече, декоровану по подолу оборкою. Її волосся було розпущене та хвилями спадало на плечі. Образ завершувала традиційна яскраво-червона помада.

На знімках також можна побачити близьку подругу Тейлор, акторку Алану Хаїм, яка відзначає свій 30-річний ювілей 15 грудня. Пізніше вони позували на фото перед двома біло-рожевими тортами із зображенням їхніх дитячих фотографій. На торті Тейлор співачка була зафіксована ще ученицею початкової школи зі здивованим обличчям, одягненою в толстовку з "русалочкою" і з синьо-рожевим рюкзаком, який вона несла.

До дня народження Свіфт підійшла з новою перемогою. Поп-суперзірка нещодавно побила рекорд Billboard Hot 100 у чарті США зі своєю 10-хвилинною версією All Too Well from Red. Вона скинула з лідерської позиції 76-річного Дона Макліна, котрий 50 років був рекордсменом зі своїм хітом 1971 року "Американський пиріг".

Нагадаємо, Тейлор Свіфт показала, чим можна замінити сукню на новорічній вечірці. Ми також писали про те, що співачка повторила "сукню помсти" принцеси Діани, з'явившись в ефірі популярного ток-шоу.