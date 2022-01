Стало известно, когда состоится награждение премией "Грэмми-2022"

Церемонию пришлось переносить с 31 января из-за распространения в мире штамма омикрон.

Организаторы музыкальной премии назвали новую дату проведения 64-й церемонии награждения – это произойдет 3 апреля 2022 года. Об этом сообщает Национальная академия искусства и науки звукозаписи США на своем сайте.

Сначала событие должно было состояться 31 января в Лос-Анджелесе, однако из-за распространения штамма омикрон и роста количества случаев заболевания коронавирусом в мире мероприятие решили перенести.

[ + – ] Церемония награждения "Грэмми-2022" состоится 3 апреля.

Сообщается также место проведения награждения. Им станет спортивно-развлекательный комплекс MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. А проведет мероприятие комик и актер Тревор Ноа.

Напомним, главными претендентами на получение известной музыкальной премии стали Леди Гага, южнокорейская группа BTS, Джон Батист, Эд Ширан и другие. Среди номинантов и одесситка Таня Муиньо с ее работой для Lil Nas X Montero (клип на песню "Call Me by Your Name"). Самым неожиданным номинантом стал бывший президент США Барак Обама. Его книга "Земля обетованная" сразится за победу в номинации "Лучший разговорный альбом".

