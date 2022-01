Стало відомо, коли відбудеться нагородження премією "Греммі-2022"

Церемонію довелося переносити з 31 січня через поширення у світі штаму омікрон.

Організатори музичної премії назвали нову дату проведення 64-ї церемонії нагородження — це станеться 3 квітня 2022 року. Про це повідомляє Національна академія мистецтва та науки звукозапису США на своєму сайті.

Спочатку подія мала відбутися 31 січня в Лос-Анджелесі, проте через поширення штаму омікрон та зростання кількості випадків захворювання на коронавірус захід вирішили перенести.

[ + – ] Церемонія нагородження "Греммі-2022" відбудеться 3 квітня.

Повідомляється також про місце проведення нагородження. Ним стане спортивно-розважальний комплекс MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі. А проведе захід комік та актор Тревор Ноа.

Нагадаємо, головними претендентами на отримання відомої музичної премії є Леді Гага, південнокорейський гурт BTS, Джон Батіст, Ед Ширан та інші. Серед номінантів і одеситка Таня Муїньо з її роботою для Lil Nas X Montero (кліп на пісню "Call Me by Your Name"). Найнесподіванішим номінантом став колишній президент США Барак Обама. Його мемуари "Земля обітована" позмагаються за перемогу в номінації "Кращий розмовний альбом".

