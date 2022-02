Успешный, семейный, счастливый. Как выглядит первая любовь Кейт Миддлтон (фото, видео)

Кейт и Уиллем встречались чуть больше года, но рассталась, сумев остаться друзьями.

40-летняя Кейт Миддлтон уже более 10 лет счастлива в браке с наследником британского престола принцем Уильямом, с которым до свадьбы встречалась еще почти столько же лет. Однако в свое время юная Кэтрин была влюблена в не менее эффектного парня Уиллема Маркса. Ее друзья называли его "первой любовью" девушки.

По информации СМИ, мисс Миддлтон начала встречаться с Марксом в 2000 году, когда начала учиться в колледже Мальборо, школе-интернате в Уилтшире, Англия. Отношения были бурными, но скоротечными. Уже через год пара решила остаться друзьями.

Примечательно, что Кейт и Уиллем действительно подружились. Даже спустя 10 лет после разрыва они частенько виделись. В 2003 году Кэтрин застукали в одном ночном клубе в компании Маркса. Тогда уже вовсю муссировались слухи о том, что у Кейт и Уильяма проблемы в отношениях, причиной которой якобы стал именно Уиллем Маркс.

Однако позже эта информация не подтвердилась, а Кэтрин даже пригласила бывшего бойфренда на свою свадьбу, но когда Маркса спросили, пойдет ли он на церемонию, он был недоволен.

Спустя время молодой человек окончил Оксфордский университет и стал известным журналистом. Сегодня он живет в Лондоне и работает на канале CNBC. Его работа связана с геополитическими и бизнес-новостями по всей Европе. Он опытный журналист печатных и телерадиовещательных изданий, который делал репортажи из более чем 60 стран для некоторых из самых уважаемых мировых новостных организаций, включая CBS News, BBC, NPR и Bloomberg. Его статьи публиковали The Los Angeles Times, The Boston Globe, The Financial Times’ Weekend Magazine, London’s Sunday Times, Billboard, Harpers Magazine, Bloomberg Businessweek и Departures. Маркс награжден премией "Эмми" за репортажи из Ирака.

Более семи лет назад Виллем удачно женился на итальянской телеведущей Джоанне Ботта и воспитывает вместе с ней сына Диего.

В свое время Марксу предлагали огромные деньги за то, что он расскажет о романе с герцогиней Кембриджской, однако он посоветовал любопытным коллегам заниматься более актуальными темами.

Принц Уильям познакомился с Кейт Миддлтон, ныне Кэтрин, герцогиней Кембриджской, когда они учились в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Пара встречалась несколько лет и пережила два разрыва, прежде чем в 2011 году связать себя узами брака сказочной свадьбой.

