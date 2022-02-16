Успішний, сімейний, щасливий. Який вигляд має перше кохання Кейт Міддлтон (фото, відео)
Кейт і Віллем зустрічалися трохи більше року, але розлучилися, зумівши залишитися друзями.
40-річна Кейт Міддлтон уже понад 10 років щаслива в шлюбі зі спадкоємцем британського престолу принцом Вільямом, із яким до весілля зустрічалася ще майже стільки ж років. Проте свого часу юна Кетрін була закохана в не менш ефектного хлопця Віллема Маркса. Її друзі називали його "першим коханням" дівчини.
За інформацією ЗМІ, міс Міддлтон почала зустрічатися з Марксом у 2000 році, коли почала навчатися в коледжі Мальборо, школі-інтернаті у Вілтширі, Англія. Стосунки були бурхливими, але швидкоплинними. Вже за рік пара вирішила залишитися друзями.
Примітно, що Кейт і Віллем справді потоваришували. Навіть через 10 років після розриву вони часто бачилися. 2003 року Кетрін застукали в одному нічному клубі в компанії Маркса. Тоді вже на повну силу ходили чутки про те, що в Кейт і Вільяма проблеми в стосунках, причиною яких нібито став саме Віллем Маркс.
Проте пізніше ця інформація не підтвердилася, а Кетрін навіть запросила колишнього бойфренда на своє весілля, але коли Маркса запитали, чи він піде на церемонію, він був незадоволений.
Згодом молодик закінчив Оксфордський університет і став відомим журналістом. Сьогодні він живе в Лондоні та працює на каналі CNBC. Його робота пов'язана з геополітичними та бізнес-новинами по всій Європі. Він досвідчений журналіст друкованих і телерадіомовних видань, який робив репортажі з більш ніж 60 країн для деяких із найшанованіших світових новинних організацій, включаючи CBS News, BBC, NPR і Bloomberg. Його статті публікували The Los Angeles Times, The Boston Globe, The Financial Times' Weekend Magazine, London's Sunday Times, Billboard, Harpers Magazine, Bloomberg Businessweek і Departures. Маркса нагороджено премією "Еммі" за репортажі з Іраку.
Понад сім років тому Віллем вдало одружився з італійською телеведучою Джоанні Ботта й виховує разом із нею сина Дієго.
Свого часу Марксу пропонували величезні гроші за те, що він розповість про роман із герцогинею Кембриджською, проте він порадив цікавим колегам займатися актуальнішими темами.
Принц Вільям познайомився з Кейт Міддлтон, нині Кетрін, герцогинею Кембриджською, коли вони навчалися в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. Пара зустрічалася кілька років і пережила два розриви, перш ніж у 2011 році пов'язати себе узами шлюбу та казковим весіллям.
Нагадаємо, з ким, окрім Віллема, зустрічалася Кейт Міддлтон, перш ніж приєднатися до королівської родини Великобританії.