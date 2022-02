Успішний, сімейний, щасливий. Який вигляд має перше кохання Кейт Міддлтон (фото, відео)

Кейт і Віллем зустрічалися трохи більше року, але розлучилися, зумівши залишитися друзями.

40-річна Кейт Міддлтон уже понад 10 років щаслива в шлюбі зі спадкоємцем британського престолу принцом Вільямом, із яким до весілля зустрічалася ще майже стільки ж років. Проте свого часу юна Кетрін була закохана в не менш ефектного хлопця Віллема Маркса. Її друзі називали його "першим коханням" дівчини.

За інформацією ЗМІ, міс Міддлтон почала зустрічатися з Марксом у 2000 році, коли почала навчатися в коледжі Мальборо, школі-інтернаті у Вілтширі, Англія. Стосунки були бурхливими, але швидкоплинними. Вже за рік пара вирішила залишитися друзями.

Примітно, що Кейт і Віллем справді потоваришували. Навіть через 10 років після розриву вони часто бачилися. 2003 року Кетрін застукали в одному нічному клубі в компанії Маркса. Тоді вже на повну силу ходили чутки про те, що в Кейт і Вільяма проблеми в стосунках, причиною яких нібито став саме Віллем Маркс.

[ + – ] Кейт Міддлтон і Віллем Маркс у коледжі Мальборо Фото: З відкритих джерел

Проте пізніше ця інформація не підтвердилася, а Кетрін навіть запросила колишнього бойфренда на своє весілля, але коли Маркса запитали, чи він піде на церемонію, він був незадоволений.

Згодом молодик закінчив Оксфордський університет і став відомим журналістом. Сьогодні він живе в Лондоні та працює на каналі CNBC. Його робота пов'язана з геополітичними та бізнес-новинами по всій Європі. Він досвідчений журналіст друкованих і телерадіомовних видань, який робив репортажі з більш ніж 60 країн для деяких із найшанованіших світових новинних організацій, включаючи CBS News, BBC, NPR і Bloomberg. Його статті публікували The Los Angeles Times, The Boston Globe, The Financial Times' Weekend Magazine, London's Sunday Times, Billboard, Harpers Magazine, Bloomberg Businessweek і Departures. Маркса нагороджено премією "Еммі" за репортажі з Іраку.

[ + – ] Віллем Маркс став відомим журналістом

Понад сім років тому Віллем вдало одружився з італійською телеведучою Джоанні Ботта й виховує разом із нею сина Дієго.

[ + – ] Віллем Маркс із дружиною

Свого часу Марксу пропонували величезні гроші за те, що він розповість про роман із герцогинею Кембриджською, проте він порадив цікавим колегам займатися актуальнішими темами.

[ + – ] Віллем Маркс зараз Фото: cnbc.com

Принц Вільям познайомився з Кейт Міддлтон, нині Кетрін, герцогинею Кембриджською, коли вони навчалися в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. Пара зустрічалася кілька років і пережила два розриви, перш ніж у 2011 році пов'язати себе узами шлюбу та казковим весіллям.

Нагадаємо, з ким, окрім Віллема, зустрічалася Кейт Міддлтон, перш ніж приєднатися до королівської родини Великобританії.