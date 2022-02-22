Ирина Шейк продемонстрировала откровенное платье с вырезами на груди

В последнее время знаменитость верна одному модному бренду.

36-летняя российская модель Ирина Шейк (настоящая фамилия – Шайхлисламова) поделилась в своем Instagram серией фото, на которых позирует в откровенном и эффектном платье.

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Знаменитость, которая уже долгое время живет и работает в США, посетила вечеринку британского модного дома Burberry, где была представлена весенне-летняя коллекция бренда.

[ + – ] Ирина Шейк в откровенном образе от Burberry

На мероприятие Шейк пришла в черном макси-платье от этого же модного дома, на котором были круглые откровенные вырезы на груди и обнаженная спина. Волосы звезды были распущены, а на лице был макияж с акцентом на яркие красные губы.

"Она в своем платье" — подписала серию фото российская модель и отметила страницу модного дома Burberry и его креативного директора Рикардо Тиши, с которым Ирина давно поддерживает дружеские отношения и сотрудничает.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл в образе от Burberry с похожими вырезами на груди

Напомним, Ирина Шейк продемонстрировала провокативный и дерзкий образ, один из его элементов также от Burberry.

Ранее Фокус писал о желании Ирины Шейк и ее бывшего возлюбленного, актера Брэдли Купера восстановить свои отношения, ведь пара воспитывает 3-летнюю совместную дочь Лею.