Ірина Шейк продемонструвала відверту сукню з вирізами на грудях

Останнім часом знаменитість вірна одному модному бренду.

36-річна російська модель Ірина Шейк (справжнє прізвище — Шайхлісламова) поділилася у своєму Instagram серією фото, на яких позує у відвертій та ефектній сукні.

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Знаменитість, яка вже довгий час живе та працює в США, відвідала вечірку британського модного дому Burberry, де було презентовано весняно-літню колекцію бренду.

[ + – ] Ірина Шейк у відвертому образі від Burberry

На захід Шейк прийшла в чорній максі-сукні від цього ж модного будинку, на якій були круглі відверті вирізи на грудях та оголена спина. Волосся зірки було розпущене, а на обличчі був макіяж з акцентом на яскраві червоні губи.

"Вона у своїй сукні" — підписала серію фото російська модель та відмітила сторінку модного моду Burberry та його креативного директора Рікардо Тіші, з яким Ірина давно підтримує дружні стосунки та співпрацює.

[ + – ] Наомі Кемпбелл в образі від Burberry зі схожими вирізами на грудях

Нагадаємо, Ірина Шейк продемонструвала провокативний та різкий образ, один з його елементів також від Burberry.

Раніше Фокус писав про бажання Ірини Шейк та її колишнього коханого, актора Бредлі Купера відновити свої стосунки, адже пара виховує 3-річну спільну доньку Лею.