Вслед за Анджелиной Джоли: в Украину прибыл голливудский актер Иэн Маккеллен (фото)

Львов продолжает принимать в гости мировых звезд. Маккеллен наиболее известен ролями Гендальфа и Магнето.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

82-летний британский актер Иэн Маккеллен приехал в Украину. Фото со знаменитостью делятся украинцы в соцсетях.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"Пссс, бабушатник! Гендальф во Львове 😁 И Джоли тоже, кто не в курсе", — подписали снимок с актером. А в комментариях отметили, что фотография была сделана в районе улицы Армянской.

[ + – ] Британский актер Иэн Маккеллен прибыл в Украину

Пользователи Сети уверены, что это хороший знак, а волшебник Гендальф (роль Иэна Маккеллена во "Властелине колец") использует свою магическую силу в помощь Украине.

"О, Гендальф нам нужен", "You shall not pass! пусть громче там крикнет и посохом вжух!" — пишут украинцы, не забыв потролить россиян и их знаменитостей.

"А у нас Петросян! Бе-бе-бе", — комментируют пользователи Сети, имея в виду мысли россиян при просмотре новостей о визитах мировых звезд в Украину.

Напомним, за день до неожиданного визита Гендальфа во Львов приехала голливудская актриса Анджелина Джоли. Она посетила раненых детей и пообщалась с украинцами, выехавшими из горячих точек.

Визит Анджелины Джоли стал мемом в Сети. Украинцы надеются, что "богиня войны Тена" станет ангелом Мира для Украины.