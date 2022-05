Слідом за Анджеліною Джолі: в Україну прибув голлівудський актор Ієн Маккеллен (фото)

Львів продовжує приймати в гості світових зірок. Маккеллен найбільш відомий ролями Гендальфа та Магнето.

82-річний британський актор Ієн Маккеллен приїхав до України. Фото зі знаменитістю діляться українці у соцмережах.

"Пссс, бабушник! Гендальф у Львові 😁 І Джолі теж, хто не в курсі", — підписали знімок з актором. А в коментарях зазначили, що фотографію було зроблено в районі вулиці Вірменської.

[ + – ] Британський актор Ієн Маккеллен прибув до України

Користувачі мережі впевнені, що це добрий знак, а чарівник Гендальф (роль Ієна Маккеллена у "Володарі кілець") використовує свою магічну силу на допомогу Україні.

"О, Гендальф нам потрібен", "You shall not pass! нехай голосніше там крикне і палицею вжух!" — пишуть українці, не забувши потролити росіян та їхніх знаменитостей.

"А у нас Петросян! Бе-бе-бе", — коментують користувачі мережі, маючи на увазі думки росіян під час перегляду новин про візити світових зірок до України.

Нагадаємо, що за день до несподіваного візиту Гендальфа до Львова приїхала голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Вона відвідала поранених дітей та поспілкувалася з українцями, які виїхали з гарячих точок.

Візит Анджеліни Джолі став мемом у мережі. Українці сподіваються, що "богиня війни Тена" стане ангелом Миру для України.