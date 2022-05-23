52-летняя Наоми Кемпбелл появилась на красной дорожке в платье нереального цвета

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбел стала звездой ковровой дорожки на гала-концерте Celebration Of Women In Cinema Gala в рамках 75-го Каннского кинофестиваля, который прошел в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc, сообщает Daily Mail.

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На мероприятии во Франции она появилась в эффектном платье цвета "нью-йоркский розовый" в пол из кутюрной коллекции Valentino, усыпанном темно-розовыми цветами. Образ Наоми дополнила элегантной прической собрав волосы в высокую прическу, а из украшений выбрала золотое колье и сережки.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

К ней присоединилась 41-летняя коллега-модель Алессандра Амбросио, которая шла по черной ковровой дорожке в просторном сетчатом платье от Elie Saab в стиле принцессы, украшенном розовыми цветами. На платье красовался вырез в форме сердца, а тонкие бретельки покрывали сверкающие золотые блестки.

Отметим, что Наоми, отметившая день рождения 22 мая, остается одной из самых востребованных моделей на мировых подиумах, несмотря на возраст. Она снимается в купальниках и топлес, рекламирует одежду и вещи мировых брендов. Например, совсем недавно модель стала лицом коллекции Marc Jacobs Pre-Fall.

После 50 лет в ее жизни произошли серьезные изменения. Год назад она заявила миру о том, что стала матерью, а недавно показала лицо маленькой дочери.

Напомним, Наоми появилась на публике в ярком платье, и ее уже сравнили с принцессой.