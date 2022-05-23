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52-річна Наомі Кемпбелл з'явилася на червоній доріжці в сукні нереального кольору

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Наомі Кемпбелл
Фото: Getty Images | Наомі Кемпбелл на Celebration Of Women In Cinema Gala в Каннах

52-річна британська супермодель Наомі Кемпбел стала зіркою килимової доріжки на гала-концерті Celebration Of Women In Cinema Gala в межах 75-го кінофестивалю Канн, який відбувся в готелі Hotel du Cap-Eden-Roc, повідомляє Daily Mail.

На заході у Франції вона з'явилася в ефектній сукні кольору "нью-йоркський рожевий" до підлоги з кутюрної колекції Valentino, усипаній темно-рожевими квітами. Образ Наомі доповнила елегантною зачіскою, зібравши волосся у високу зачіску, а з прикрас обрала золоте кольє та сережки.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл
Фото: Getty Images

До неї приєдналася 41-річна колега-модель Алессандра Амбросіо, яка йшла чорною килимовою доріжкою в просторій сітчастій сукні від Elie Saab у стилі принцеси, прикрашеному рожевими квітами. На сукні красувався виріз у формі серця, а тонкі бретельки покривали блискучі золоті блискітки.

Зазначимо, що Наомі, яка відзначила день народження 22 травня, залишається однією з найпопулярніших моделей на світових подіумах, незважаючи на вік. Вона знімається в купальниках і топлес, рекламує одяг і речі світових брендів. Наприклад, нещодавно модель стала обличчям колекції Marc Jacobs Pre-Fall.

Після 50 років у її житті відбулися серйозні зміни. Рік тому вона заявила світові про те, що стала матір'ю, а нещодавно показала обличчя маленької дочки.

Нагадаємо, Наомі з'явилася на публіці в яскравій сукні, і її вже порівняли з принцесою.