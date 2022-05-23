52-річна Наомі Кемпбелл з'явилася на червоній доріжці в сукні нереального кольору

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

52-річна британська супермодель Наомі Кемпбел стала зіркою килимової доріжки на гала-концерті Celebration Of Women In Cinema Gala в межах 75-го кінофестивалю Канн, який відбувся в готелі Hotel du Cap-Eden-Roc, повідомляє Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

На заході у Франції вона з'явилася в ефектній сукні кольору "нью-йоркський рожевий" до підлоги з кутюрної колекції Valentino, усипаній темно-рожевими квітами. Образ Наомі доповнила елегантною зачіскою, зібравши волосся у високу зачіску, а з прикрас обрала золоте кольє та сережки.

[ + – ] Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

До неї приєдналася 41-річна колега-модель Алессандра Амбросіо, яка йшла чорною килимовою доріжкою в просторій сітчастій сукні від Elie Saab у стилі принцеси, прикрашеному рожевими квітами. На сукні красувався виріз у формі серця, а тонкі бретельки покривали блискучі золоті блискітки.

Зазначимо, що Наомі, яка відзначила день народження 22 травня, залишається однією з найпопулярніших моделей на світових подіумах, незважаючи на вік. Вона знімається в купальниках і топлес, рекламує одяг і речі світових брендів. Наприклад, нещодавно модель стала обличчям колекції Marc Jacobs Pre-Fall.

Після 50 років у її житті відбулися серйозні зміни. Рік тому вона заявила світові про те, що стала матір'ю, а нещодавно показала обличчя маленької дочки.

Нагадаємо, Наомі з'явилася на публіці в яскравій сукні, і її вже порівняли з принцесою.