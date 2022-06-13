В России название соусов из бывшего Mcdonald's закрасили маркером для продажи

Обновленному общепиту не хватило энтузиазма заменить все позиции, которые ассоциируются с бывшим Mcdonald's.

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На выходных в России заработала новая сеть ресторанов бывшего Mcdonald's с категоричным названием "Вкусно — и точка". Чтобы не ассоциироваться напрямую с американским общепитом, из меню убрали некоторые позиции популярных блюд — мороженое МакФлури, бургеры Бигтейсти и БигМак, а также изменили лого. В остальном в дизайне ресторанов бывшего Mcdonald's ничего не изменилось, разве что владельцы добавили несколько слоганов, вроде "Название меняется, любовь остается". Прежними остались и знаменитые соусы Mcdonald's. У новых владельцев не хватило энтузиазма придумать что-то свое, поэтому букву "М" на них просто закрасили маркером. Об этом пишут в росСМИ.

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[ + – ] Фото: Telegram-канал Око України

[ + – ] Фото: Telegram-канал Око України

Интересно, что журналистов сильно расстроил неаппетитный дизайн упаковок, в которых предлагают бургеры. Большинство коробок и стаканов белого цвета, так как в России из-за санкций нет краски. Некоторые позиции предлагают в более яркой обертке — например, бывший "Роял Чизбургер", который в России теперь называется "Гранд", отдают в бело-красной упаковке с блеклой надписью "гранд".

По-прежнему в обновленном ресторане продают остатки Coca-Cola, которая ушла с российского рынка. Когда они закончатся, обещают разработать российский аналог с похожим вкусом.

А вот дизайн меню "Вкусно — и точка" очень похоже на дизайн страницы известного порно-сайта. И это вызывает недоумение у посетителей.

Напомним, Mcdonald's полностью ушел с российского рынка в мае 2022 года. Компания приняла решение продать все 850 ресторанов в РФ новому владельцу. Продолжать открыто вести бизнес в условиях гуманитарного кризиса, который спровоцировала война, развязанная Россией в Украине, не соответствует ценностям Mcdonald's.

Ранее Фокус писал, что особое внимание в новом общепите привлекает логотип ресторана. Две желтые палочки с оранжевым кружком на темно-зеленом фоне сильно напоминают лого других компаний.

Также Фокус рассказывал, как в Сети высмеивают ультиматичное название нового российского аналога Mcdonald's.