У Росії назву соусів із колишнього Mcdonald's зафарбували маркером для продажу

Оновленому закладу громадського харчування не вистачило ентузіазму замінити всі позиції, що асоціюються з колишнім Mcdonald's.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На вихідних у Росії запрацювала нова мережа ресторанів колишнього Mcdonald's із категоричною назвою "Смачно — і крапка". Щоб не асоціюватися безпосередньо з американськими закладами громадського харчування, з меню прибрали деякі позиції популярних страв — морозиво "МакФлурі", бургери "Бігтейсті" й "БігМак", а також змінили лого. В іншому в дизайні ресторанів колишнього Mcdonald's нічого не змінилося, хіба що власники додали кілька слоганів, на кшталт "Назва змінюється, любов залишається". Колишніми залишилися й знамениті соуси McDonald's. У нових власників не вистачило ентузіазму вигадати щось своє, тому букву "М" на них просто зафарбували маркером. Про це пишуть у росЗМІ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Фото: Telegram-канал Око України

[ + – ] Фото: Telegram-канал Око України

Цікаво, що журналістів дуже засмутив неапетитний дизайн упаковок, у яких пропонують бургери. Більшість коробок і склянок білого кольору, тому що в Росії через санкції немає фарби. Деякі позиції пропонують у яскравішій обгортці — наприклад, колишній "Роял Чизбургер", який у Росії тепер називається "Гранд", віддають у біло-червоній упаковці з бляклим написом "гранд".

Як і раніше, в оновленому ресторані продають залишки Coca-Cola, яка пішла з російського ринку. Коли вони закінчаться, обіцяють розробити російський аналог зі схожим смаком.

А ось дизайн меню "Смачно і крапка" дуже схоже на дизайн сторінки відомого порно-сайту. І це викликає подив у відвідувачів.

Нагадаємо, Mcdonald's повністю пішов із російського ринку в травні 2022 року. Компанія вирішила продати всі 850 ресторанів у РФ новому власнику. Продовжувати відкрито вести бізнес в умовах гуманітарної кризи, яку спровокувала війна, розв'язана Росією в Україні, не відповідає цінностям Mcdonald's.

Раніше Фокус писав, що особливу увагу в новому закладі громадського харчування привертає логотип ресторану. Дві жовті палички з помаранчевою крапкою на темно-зеленому фоні сильно нагадують логотип інших компаній.

Також Фокус розповідав, як у мережі висміюють ультиматичну назву нового аналога російського Mcdonald's.