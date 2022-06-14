Эксперт назвал условие, при котором Сассексам навсегда закроют дверь в королевскую семью

Излишняя болтливость принца Гарри и Меган Маркл и их желание попиариться на своем визите в Великобританию могут им очень дорого обойтись.

Принц Гарри и Меган Маркл, посетившие Платиновый юбилей британской королевы и встреченные своими родственниками довольно прохладно, могут навсегда остаться за бортом монаршей семьи, если в СМИ попадут какие-то детали об их пребывании в Европе, считает королевский биограф и журналист Дункан Ларкомб.

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"Если что-то просочится, я думаю, они будут полностью отрезаны, и на этом все. Они приехали в Великобританию и на юбилей и действительно снова закрепили за собой статус членов королевской семьи, что отлично для их бренда и того, что Spotify, Netflix и Penguin будут использовать в дальнейшем. Королевская семья протянула оливковую ветвь паре на юбилее, и Гарри и Меган разрушили бы это, если бы какая-либо личная информация об этих выходных была сообщена прессе или раскрыта в мемуарах", – подчеркнул он.

Дункан также сказал, что Сассексы посетили Великобританию, чтобы "разрушить преграды" и наладить отношения с родственниками, но вместо этого столкнулись с "кирпичной стеной" с некоторыми высокопоставленными членами королевской семьи.

Так, известно, что 96-летняя королева несколько раз встречалась с Лилибет, дочерью Гарри и Меган, однако категорически запретила фотографировать себя в это время. СМИ сообщали, что общению с внуком и его женой Елизавета II уделила всего 15 минут.

По словам друга Гарри и Меган Омида Скоби, принц Чарльз и Камилла также провели некоторое время с парой, прежде чем те вернулись в Калифорнию.

Что же касается принца Уильяма и Кейт Миддлтон, то они не пришли на день рождения Лилибет, не стали знакомить своих детей с кузенами и вообще держались от Сассексов подальше. Более того, многочисленные обозреватели отмечают: братья не скрывали своих напряженных отношений и не смотрели друг другу в глаза.

Поняв, что контента для грядущего документального фильма набрать не удасться, и что Букингемский дворец сделал все, чтобы они не попадали в кадр с высокопоставленными членами королевской семьи, разъяренный Гарри вместе с Меган покинул Великобританию за час до начала грандиозного концерта по случаю празднования Платинового юбилея королевы. Не исключено, что он может потребовать извинений от родственников за такой игнор.

Напомним, что Меган Маркл сказала принцу Гарри во время торжественных мероприятий.