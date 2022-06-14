Експерт назвав умову, за якої Сассексам назавжди зачинять двері до королівської родини

Зайва балакучість принца Гаррі та Меган Маркл та їхнє бажання попіаритися на своєму візиті до Великобританії можуть їм дуже дорого обійтися.

Принц Гаррі і Меган Маркл, які відвідали Платиновий ювілей британської королеви і яких зустріли їхні родичі досить прохолодно, можуть назавжди залишитися за бортом монаршої сім'ї, якщо в ЗМІ потраплять якісь деталі про їхнє перебування в Європі, вважає королівський біограф і журналіст Дункан Ларкомб.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Якщо щось просочиться, я думаю, вони будуть повністю відрізані, і на цьому все. Вони приїхали до Великобританії та на ювілей і дійсно знову закріпили за собою статус членів королівської родини, що чудово для їхнього бренду і того, що Spotify, Netflix і Penguin використовуватимуть надалі. Королівська сім'я простягла оливкову гілку парі на ювілеї, і Гаррі та Меган зруйнували б це, якби будь-яку особисту інформацію про ці вихідні повідомили пресі або розкрилм у мемуарах", – наголосив він.

Дункан також сказав, що Сассекси відвідали Великобританію, щоб "зруйнувати перешкоди" та налагодити стосунки з родичами, але натомість зіткнулися з "цегляною стіною" з деякими високопоставленими членами королівської родини.

Так, відомо, що 96-річна королева кілька разів зустрічалася з Лілібет, дочкою Гаррі та Меган, проте категорично заборонила фотографувати себе в цей час. ЗМІ повідомляли, що спілкуванню з онуком та його дружиною Єлизавета II приділила лише 15 хвилин.

За словами друга Гаррі та Меган Оміда Скобі, принц Чарльз та Камілла також провели деякий час із парою, перш ніж ті повернулися до Каліфорнії.

Що ж до принца Вільяма і Кейт Міддлтон, то вони не прийшли на день народження Лілібет, не стали знайомити своїх дітей з кузенами і взагалі трималися від Сассексів якомога далі. Щобільше, численні оглядачі зазначають: брати не приховували своїх напружених стосунків і не дивилися одне одному у вічі.

Зрозумівши, що контенту для майбутнього документального фільму набрати не вдасться, і що Букінгемський палац зробив усе, щоб вони не потрапляли в кадр з високопоставленими членами королівської родини, розлючений Гаррі разом з Меган залишив Великобританію за годину до початку грандіозного концерту з нагоди святкування.. Цілком ймовірно , що він може вимагати вибачення від родичів за такий ігнор.

Нагадаємо, що Меган Маркл сказала принцу Гаррі під час урочистих заходів.