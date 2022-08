Белла Хадид позировала в сапфировом белье для новой кампании Victoria's Secret

Знаменитость примерил несколько соблазнительных комплектов.

25-летняя американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид поделилась новыми снимками на своей странице в Instagram. На этот раз знаменитость позировала в сапфировом атласном белье с черной кружевной отделкой для рекламной кампании Victoria's Secret. На снимках Белла делает селфи, лежа на кровати в леопардовом стиле.

На ногах у модели черные туфли на каблуках с тонкими металлическими ремешками. Чехол мобильного телефона Беллы тоже с леопардовым принтом, подходящем к постельному белью.

"Порхай, как бабочка, жаль, как пчела", — процитировала Белла покойного боксера Мухаммеда Али.

Как пишет Daily mail, съемка была посвящена коллекции бренда Fall 2022 Color Your World — The Very Sexy.

Помимо притягательно комплекта сапфирового цвета, модель позировала в розовом атласном бюстье, украшенном красивой кружевной отделкой. К этому образу она добавила массивные золотые браслеты.

На всех снимках блестящие локоны Беллы свободно ниспадают на плечи, а ее яркие выразительные черты лица подчеркнуты легким макияжем.

Напомним, ранее 25-летняя американская супермодель показала комфортный и стильный образ для летней прогулки. Знаменитость прогулялась по Нью-Йорку в трикотажной футболке свободного кроя василькового цвета и светлых шортах от Les Girls Les Boys. В качестве аксессуаров к летнему аутфиту Белла выбрала солнцезащитные очки в стиле 90-х и светлую сумочку. Изюминкой образа стали особенные кроссовки из коллаборации Kerwin Frost x Adidas Forum High. Это экстравагантная обувь, декорированная накладной челюстью со вставными зубами, носом и голубыми глазами с наращенными ресницами.

Также Фокус ранее писал о том, что Белла Хадид появилась на улице в "детской" пижаме. Костюм, состоящий из белой короткой кофты и лосин в черную крапинку, который она выбрала для похода в магазин, очень напоминал одежду для сна. В руках модель держала белую авоську. В качестве аксессуаров 25-летняя Белла примерила черную бейсболку, взяла массивную сумочку с золотой цепочкой и дополнила свой образ многочисленными кольцами на пальцах.