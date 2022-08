Белла Хадід позувала в сапфіровій білизні для нової кампанії Victoria's Secret

Знаменитість приміряла кілька спокусливих комплектів.

25-річна американська супермодель палестинського походження Белла Хадід поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Цього разу знаменитість позувала в сапфіровій атласній білизні з чорною мереживною обробкою для рекламної кампанії Victoria's Secret. На знімках Белла робить селфі, лежачи на ліжку в леопардовому стилі.

На ногах у моделі чорні туфлі на підборах із тонкими металевими ремінцями. Чохол мобільного телефону Белли теж із леопардовим принтом, що пасує до постільної білизни.

"Пурхай, як метелик, жали, як бджола", — процитувала Белла покійного боксера Мухаммеда Алі.

Як пише Daily Мail, зйомка була присвячена колекції бренду Fall 2022 Color Your World — The Very Sexy.

Крім привабливого комплекту сапфірового кольору, модель позувала в рожевому атласному бюстьє, прикрашеному красивою мереживною обробкою. До цього образу вона додала потужні золоті браслети.

На всіх знімках блискучі локони Белли вільно спадають на плечі, а її яскраві риси обличчя підкреслені легким макіяжем.

Нагадаємо, раніше 25-річна американська супермодель показала комфортний і стильний образ для літньої прогулянки. Знаменитість прогулялася Нью-Йорком у трикотажній футболці вільного крою волошкового кольору та світлих шортах від Les Girls Les Boys. Як аксесуари до літнього аутфіту Белла обрала сонцезахисні окуляри в стилі 90-х і світлу сумочку. Родзинкою образу стали особливі кросівки з колаборації Kerwin Frost x Adidas Forum High. Це екстравагантне взуття, декороване накладною щелепою зі вставними зубами, носом і блакитними очима з нарощеними віями.

Також Фокус раніше писав про те, що Белла Хадід з'явилася на вулиці в дитячій піжамі. Костюм, що складається з білої короткої кофти й лосин у чорну цятку, яку вона обрала для походу в магазин, дуже нагадував одяг для сну. У руках модель тримала білу авоську. Як аксесуари 25-річна Белла приміряла чорну бейсболку, взяла масивну сумочку із золотим ланцюжком і доповнила свій образ численними кільцями на пальцях.