Американская мечта. Ким Кардашьян снялась в очень откровенной фотосессии для журнала Interview

Известная фотомодель и звезда реалити-шоу сфотографировалась на фоне флага США

Ким Кардашьян обнажила буквально все для новой фотосессии и откровенной беседы для журнала Interview.

В телефонной беседе с журналистом Мелом Оттенбергом Ким Кардашьян призналась, что решила остаться блондинкой, потому что так "веселее".

[ + – ] Фотосессия Ким Кардашьян для журнала Interview Фото: Interview [ + – ] Фотосессия Ким Кардашьян для журнала Interview Фото: Interview

После расставания с Питом Дэвидсоном Ким не давала откровенных интервью и не рассказывала, как переживает разлуку. Но она призналась, что заботится о себе: много тренируется и ест побольше растительной пищи.

"Я не идеальна, но это мой образ жизни. В последнее время я чувствую себя просто отлично", — рассказала Ким, сообщив, что ее диета включает в себя свежие фрукты, кокос, мюсли и горячий чай с миндальным молоком.

Ее день начинается с тренировки, потом Ким отвозит детей в дневной лагерь и снимает контент для своей компании SKKN. А потом она записывает эпизод для своего криминального подкаста на Spotify.

[ + – ] Фотосессия Ким Кардашьян для журнала Interview Фото: Interview [ + – ] Фотосессия Ким Кардашьян для журнала Interview Фото: Interview

"Я одержима этими подкастами, но потом мне надо два часа на учебу и я озвучиваю новый фильм "Щенячий патруль", — Ким рассказала, что ее криминальный подкаст рассказывает о случае, когда парень получил смертный приговор за тройное убийство.

А на вопрос, чем бы она занималась, если бы не стала знаменитостью, модель ответила, что скорей всего, проводила бы вечера со своими сестрами за ужином и занималась перепродажей винтажных вещей.

[ + – ] Фотосессия Ким Кардашьян для журнала Interview Фото: Instagram/kimkardashian

Криминальной тематикой Ким увлеклась после того, как начала учится на юриста. Сейчас она на полпути. И, по ее словам, она в ужасе от того, что под угрозой оказались однополые браки и суррогатное материнство, ведь ее дети тоже были рождены таким образом.

Но возвращаясь к теме моды, в которой Ким Кардашьян стала настоящим экспертом, она признается, что секрет в том, что вещи, которые она надевает – вполне реальны и доступны. Каждый может создать такой модный образ, как у нее.

[ + – ] Фотосессия Ким Кардашьян для журнала Interview

А к числу своих талантов Ким относит деловую хватку и знание того, чего хочет клиент.

Напомним, ранее Ким Кардашьян появилась в образе куклы Барби и вернула в моду неоднозначный тренд макияжа – коричневый контур губ, который был очень популярен в 1990-ых