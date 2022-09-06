Американська мрія. Кім Кардаш'ян знялася у дуже відвертій фотосесії для журналу Interview

Відома фотомодель та зірка реаліті-шоу сфотографувалася на тлі прапора США

Кім Кардаш'ян оголила буквально все для нової фотосесії та відвертої бесіди для журналу Interview.

У телефонній бесіді з журналістом Мелом Оттенбергом Кім Кардаш'ян зізналася, що вирішила залишитися білявкою, бо так веселіше.

[ + – ] Фотосесія Кім Кардаш'ян для журналу Interview Фото: Interview [ + – ] Фотосесія Кім Кардаш'ян для журналу Interview Фото: Interview

Після розлучення з Пітом Девідсоном Кім не давала відвертих інтерв'ю і не розповідала, як переживає розлуку. Але вона зізналася, що піклується про себе: багато тренується та їсть більше рослинної їжі.

"Я не ідеальна, але це мій спосіб життя. Останнім часом я почуваюся просто чудово", — розповіла Кім, повідомивши, що її дієта включає свіжі фрукти, кокос, мюслі і гарячий чай з мигдальним молоком.

Її день починається з тренування, потім Кім відвозить дітей у денний табір та знімає контент для своєї компанії SKKN. А потім вона записує епізод для свого кримінального подкасту на Spotify.

[ + – ] Фотосесія Кім Кардаш'ян для журналу Interview Фото: Interview [ + – ] Фотосесія Кім Кардаш'ян для журналу Interview Фото: Interview

"Я одержима цими подкастами, але потім мені треба дві години на навчання і я озвучую новий фільм "Щенячий патруль", — Кім розповіла, що її кримінальний подкаст розповідає про випадок, коли хлопець отримав смертний вирок за потрійне вбивство.

А на запитання, чим би вона займалася, якби не стала знаменитістю, модель відповіла, що швидше за все проводила б вечори зі своїми сестрами за вечерею і займалася перепродажем вінтажних речей.

[ + – ] Фотосесія Кім Кардаш'ян для журналу Interview Фото: Instagram/kimkardashian

Кримінальною тематикою Кім захопилася після того, як почала навчатися на юриста. Зараз вона на півдорозі. І, за її словами, вона з нажахана через те, що під загрозою опинилися одностатеві шлюби та сурогатне материнство, адже її діти теж були народжені таким чином.

Але повертаючись до теми моди, в якій Кім Кардаш'ян стала справжньою експерткою, вона зізнається, що секрет у тому, що речі, які вона одягає — цілком реальні та доступні. Кожен може створити такий модний образ, як у неї.

[ + – ] Фотосесія Кім Кардаш'ян для журналу Interview

А до своїх талантів Кім відносить ділову хватку і знання того, чого хоче клієнт.

Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян з'явилася в образі ляльки Барбі і повернула в моду неоднозначний тренд макіяжу — коричневий контур губ, який був дуже популярний у 1990-х