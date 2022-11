Рита Ора нарядилась на вечеринку в сексуальный кинообраз Изабеллы Росселлини

В этом году звезды решили оттянуться по полной и выбрали для празднования Хэллоуина оригинальные костюмы.

Британская певица Рита Ора посетила масштабную звездную вечеринку в лондонском клубе The House of KOKO, организованную телеведущим Джонатаном Россом. Об этом пишет The Sun.

31-летняя Рита решила своим образом воссоздать один из самых сексуальных киноперсонажей — Лизл фон Руман — героиню фильма "Смерть ей к лицу", которую сыграла актриса Изабелла Росселлини.

Костюм состоял из красной юбки-парео, массивных бус, украшающих и прикрывающих ее обнаженную грудь, кафф в ушах и яркого макияжа. Кроме того, знаменитость надела черный парик и мюли, а в руке держала бутылку с алкоголем, вероятно, как отсылку к эликсиру молодости из фильма.

Над оригинальным нарядом в фильме работал знаменитый голливудский дизайнер по костюмам Джоанн Джонстон. И одрах получился культовым, ведь идеально подчеркнул характер ее персонажа.

[ + – ] Изабелла Росселлини в фильме "Смерть ей к лицо" Фото: Скриншот

