Ріта Ора вбралася на вечірку в сексуальний кінообраз Ізабелли Росселліні

Цього року зірки вирішили відтягнутися на повну та вибрали для святкування Геловіну оригінальні костюми.

Британська співачка Ріта Ора відвідала масштабну зіркову вечірку в лондонському клубі The House of KOKO, організовану телеведучим Джонатаном Россом. Про це пише The Sun.

31-річна Ріта вирішила своїм образом відтворити один із найсексуальніших кіноперсонажів — Лізл фон Руман, героїню фільму "Смерть їй личить", яку зіграла акторка Ізабелла Росселліні.

Костюм складався з червоної спідниці-парео, масивних намист, які прикрашають і прикривають її оголені груди, каффів у вухах і яскравого макіяжу. Крім того, знаменитість одягла чорну перуку та мюлі, а в руці тримала пляшку з алкоголем, імовірно, як відсилання до еліксиру молодості з фільму.

Над оригінальним вбранням у фільмі працювала знаменита голлівудська дизайнерка з костюмів Джоанн Джонстон. І образ вийшов культовим, адже ідеально підкреслив характер її персонажа.

[ + – ] Ізабелла Росселліні у фільмі "Смерть їй личить" Фото: Скриншот

