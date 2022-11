Сильвестр Сталлоне анонсировал семейное реалити-шоу

О съемках шоу впервые стало известно в августе этого года.

Related video

76-летний Сильвестр Сталлоне, похоже, решил составить конкуренцию семейству Кардашьян, и анонсировал семейное реалити-шоу на Paramount +, сообщает The Hollywood Reporter.

Вместе со своей 54-летней женой Дженнифер Флавин и дочерьми Софией, Сикстин и Скарлет он работает с той же командой, которая была зайдействована на съемках проекта Keeping Up With The Kardashians, а впервые о шоу стало известно в августе этого года.

Фото: Sly Stallone/Instagram Фото: Sly Stallone/Instagram

"Я думаю, что это будет лучший домашний фильм. Это шанс, когда я буду со своими детьми в условиях работы, где они увидят меня в действии, а я увижу их в действии. То, что вы увидите, и есть настоящая правда. Это отличная возможность. Я не смотрю на это как на стремление победить. Но каждый раз, когда вы идете в другом направлении, люди говорят: "О Боже, у тебя, должно быть, проблемы". Как раз наоборот", – признался Слай. По его словам, в шоу люди увидят и детали истории несостоявшегося развода.

"Конечно, это часть шоу. Это в духе Джона Леннона: "Жизнь – это то, что происходит, когда ты строишь другие планы". Надеюсь, вы общаетесь с людьми, которые понимают слабости жизни и ее хрупкость, а также то, насколько редки по-настоящему хорошие отношения. Иногда я ставлю работу выше своей семьи, и это трагическая ошибка, которая больше не повторится", – подчеркнул актер.

В последний раз Сталлоне вместе с женой и двумя дочерьми появлялся на публике, когда в середине сентября посетил показ Ralph Lauren в Сан-Марино.

Напомним, как жена актера прокомментировала свое решение о разводе.