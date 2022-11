Сильвестр Сталлоне анонсував сімейне реаліті-шоу

Про зйомки шоу вперше стало відомо у серпні цього року.

Related video

76-річний Сильвестр Сталлоне, схоже, вирішив скласти конкуренцію сімейству Кардаш'ян, і анонсував сімейне реаліті-шоу на Paramount+, повідомляє The Hollywood Reporter.

Разом зі своєю 54-річною дружиною Дженніфер Флавін та дочками Софією, Сістін та Скарлет він працює з тією ж командою, яка була задіяна на зйомках проєкту Keeping Up With The Kardashians, а вперше про шоу стало відомо у серпні цього року.

Фото: Sly Stallone/Instagram Фото: Sly Stallone/Instagram

"Я думаю, що це буде найкращий домашній фільм. Це шанс, коли я буду зі своїми дітьми в умовах роботи, де вони побачать мене в дії, а я побачу їх у дії. Те, що ви побачите, є справжньою правдою. Це чудова можливість. Я не дивлюся на це як на прагнення перемогти. Але щоразу, коли ви йдете в іншому напрямку, люди кажуть: "О Боже, у тебе, мабуть, проблеми". Саме навпаки", — зізнався Слай. За його словами, в шоу люди побачать і деталі історії розлучення, що не відбулося.

"Звичайно, це частина шоу. Це в дусі Джона Леннона: "Життя — це те, що відбувається, коли ти будуєш інші плани". Сподіваюся, ви спілкуєтеся з людьми, які розуміють слабкість життя та його крихкість, а також те, наскільки рідкісні по-справжньому добрі стосунки. Іноді я ставлю роботу вище за свою сім'ю, і це трагічна помилка, яка більше не повториться", — наголосив актор.

Востаннє Сталлоне разом із дружиною та двома дочками з'являвся на публіці, коли в середині вересня відвідав показ Ralph Lauren у Сан-Марино.

Нагадаємо, як дружина актора прокоментувала своє рішення про розлучення.