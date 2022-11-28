48-летняя Кейт Мосс снялась обнаженной для Bottega Veneta (фото, видео)

Супермодель не стесняется демонстрировать миру свое тело.

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Британская супермодель и актриса Кейт Мосс снялась в смелой фотосессии для новой рекламной кампании стульев "Come Stai?", которые для бренда Bottega Veneta разработал Гаэтано Пеше вместе с Матье Блази, поделившись одним из снимков на своей странице в Instagram. На фото знаменитость позирует полностью обнаженной, однако все пикантные места скрывает спинка стула с надписью краской названия бренда.

Кейт смотрит в камеру, а ее волосы распущены и спадают ей на спину. На лице супермодели практически отсутствует макияж.

Кадры со съемок опубликовал у себя в соцсети и креативный директор Bottega Veneta Матье Блази. Кроме рекламы одежды на фоне все тех же стульев, он показал и видео, где Мосс позирует фотографу.

В своем возрасте Кейт продолжает демонстрировать фигуру, которая практически не изменилась за 20 с лишним лет. Более того, она довольно часто появляется на публике в прозрачных нарядах.

Напомним, недавно Мосс вызвала слухи о проблемах с употреблением запрещенных веществ. Звезда подиумов во время fashion-мероприятия вручила креативному директору YSL Энтони Ваккарелло титул "Новатор моды 2022". Несмотря на то, что Кейт Мосс выглядела роскошно, она неуверенно вышла на сцену и путалась в словах.