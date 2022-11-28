48-річна Кейт Мосс знялася оголеною для Bottega Veneta (фото, відео)

Супермодель не соромиться демонструвати світові своє тіло.

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Британська супермодель та актриса Кейт Мосс знялася у сміливій фотосесії для нової рекламної кампанії стільців "Come Stai?", які для бренду Bottega Veneta розробив Гаетано Пеше разом із Матьє Блазі, поділившись одним зі знімків на своїй сторінці в Instagram. На фото знаменитість позує повністю оголеною, проте всі пікантні місця приховує спинка стільця із написом фарбою назви бренду.

Кейт дивиться в камеру, а її волосся розпущене і спадає їй на спину. На обличчі супермоделі практично немає макіяжу.

Кадри зі зйомок опублікував у себе в соцмережі та креативний директор Bottega Veneta Матьє Блазі. Окрім реклами одягу на тлі тих самих стільців, він показав і відео, де Мосс позує фотографу.

У своєму віці Кейт продовжує демонструвати фігуру, яка практично не змінилася за 20 років. Щобільше, вона часто з'являється на публіці в прозорих вбраннях.

Нагадаємо, нещодавно Мосс викликала чутки про проблеми із вживанням заборонених речовин. Зірка подіумів під час fashion-заходу вручила креативному директору YSL Ентоні Ваккарелло титул "Новатор моди 2022". Попри те, що Кейт Мосс виглядала розкішно, вона невпевнено вийшла на сцену та плуталася у словах.