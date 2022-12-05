Платье-сетка и туфли с каблуками в виде женских ног: новый модный выход Ирины Шейк

Ирина выбрала сексуальный и провокатывный образ.

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Вечеринка Vogue Forces for Change Dinner состоялась накануне в лондонском отеле The Londoner, и ее гостями стали самые известные лица модной индустрии, среди которых – Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Стелла Максвелл, певица FKA Twigs. Вечеринку устроил главный редактор журнала Эдвард Эннинфул в честь женщин, которые вносят вклад в жизнь общества. 36-летняя российская супермодель стала звездой вечера, появившись в очень оригинальном и сексуальном наряде, фотографиями которого поделилась на своей странице в Instagram.

В частности Ирина надела черное макси-платье в сеточку от Alaia из коллекции FW 22, а образ черным жакетом, который держала в руках, и парой черных босоножек на золотом каблуке в виде женских ног с ягодицами.

Свои длинные волосы Шейк в этот раз не собирала, а накрутила волнами, придав им больше объема.

В последнее время Ирина все чаще появляется на полосах таблоидов, и связано это с ее возможным воссоединением с оскароносным актером и режиссером Брэдли Купером. Пара, которая воспитывает пятилетнюю дочь Лею, все чаще появляется вместе, а инсайдеры, близкие к паре, поговаривают, что они собираются вместе провести рождественские праздники, а также задумываются о рождении второго ребенка.

Ни Ирина, ни Брэдли эти слухи пока никак не комментируют.