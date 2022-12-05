Сукня-сітка та туфлі з підборами у вигляді жіночих ніг: новий модний вихід Ірини Шейк

Ірина обрала сексуальний і провокативний образ.

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Вечірка Vogue Forces for Change Dinner відбулася напередодні в лондонському готелі The Londoner, і її гостями стали найвідоміші особи модної індустрії, серед яких Наомі Кемпбелл, Ірина Шейк, Стелла Максвелл, співачка FKA Twigs. Вечірку влаштував головний редактор журналу Едвард Еннінфул на честь жінок, які роблять внесок у життя суспільства. 36-річна російська супермодель стала зіркою вечора, з'явившись у дуже оригінальному та сексуальному вбранні, фото якого поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема Ірина одягла чорну максісукню в сіточку від Alaia з колекції FW 22, а доповнила образ чорним жакетом, який тримала в руках, і кількома чорними босоніжками на золотому підборі у вигляді жіночих ніг із сідницями.

Своє довге волосся Шейк цього разу не збирала, а накрутила хвилями, надавши їм більше обсягу.

Останнім часом Ірина все частіше з'являється на шпальтах таблоїдів, і пов'язано це з її можливим возз'єднанням з оскароносним актором і режисером Бредлі Купером. Пара, яка виховує п'ятирічну доньку Лею, все частіше з'являється разом, а інсайдери, близькі до пари, подейкують, що вони збираються разом провести різдвяні свята, а також замислюються про народження другої дитини.

Ні Ірина, ні Бредлі ці чутки поки що ніяк не коментують.