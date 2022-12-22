Ким Кардашьян в бикини похвасталась пышными ягодицами (фото)

Знаменитость поделилась с поклонниками горячей фотографией.

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42-летняя звезда реалити-шоу и бизнесвумен порадовала подписчиков в своем Instagram-аккаунте весьма откровенным снимком с отдыха.

Американская теледива сфотографировала свое отражение в окне. Она встала на шезлонг, наклонилась, стоя на коленях, спиной к окну.

На Ким был серый топ с завязками и подходящие плавки от ее собственного бренда SKIMS. Она похвасталась своими пышными сексуальными ягодицами. В отражении на фото видны пальмы, кристально чистый бассейн и идеальная фигура матери четырех детей.

"Оглядываясь на 22-й год", — подписала фото Ким с подмигивающим смайликом.

Напомним, телезвезда устроила себе фотосессию на пляже, для которой надела нижнее белье белого цвета. Ким специально намочила его, чтобы выглядеть сексуально на снимках. Мокрый лиф просвечивался, благодаря чему Кардашьян откровенно показала свою грудь.

Также Фокус писал, что Ким Кардашьян показала, как готовится с детьми к Рождеству. На фото позирует сама Ким, ее дочь Чикаго, сын Сайнт, дочь Хлои Кардашьян Тру и дочь Роба Кардашьяна Дрим Рене. Все они, кроме Сайнта, примеряли красные комбинезоны от бренда знаменитости.