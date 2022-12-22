Кім Кардаш'ян у бікіні похвалилася пишними сідницями (фото)

Знаменитість поділилася з шанувальниками гарячою фотографією.

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42-річна зірка реаліті-шоу та бізнес-вумен порадувала підписників у своєму Instagram-акаунті вельми відвертим знімком із відпочинку.

Американська теледіва сфотографувала своє відображення у вікні. Вона стала на шезлонг, нахилилася, стоячи навколішки, спиною до вікна.

На Кім був сірий топ із зав'язками та підходящі плавки від її власного бренду SKIMS. Вона похвалилася своїми пишними сексуальними сідницями. У відображенні на фото видно пальми, кришталево чистий басейн та ідеальну фігуру матері чотирьох дітей.

"Озираючись на 22-й рік", — підписала фото Кім з смайликом, який підморгує.

Нагадаємо, телезірка влаштувала собі фотосесію на пляжі, для якої одягла спідню білизну білого кольору. Кім спеціально намочила її, щоб мати сексуальний вигляд на знімках. Мокрий ліф просвічувався, завдяки чому Кардаш'ян відверто показала свої груди.

Також Фокус писав, що Кім Кардаш'ян показала, як готується з дітьми до Різдва. На фото позує сама Кім, її дочка Чикаго, син Сейнт, дочка Хлої Кардаш'ян Тру та дочка Роба Кардаш'яна Дрім Рене. Усі вони, окрім Сейнта, приміряли червоні комбінезони від бренду знаменитості.