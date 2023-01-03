Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Кара Делевинь примерила платье из сплошных разрезов (фото)

Кара Делевинь, проблемы со здоровьем, Кара Делевинь стиль, новый 2023 год, платье из сплошных вырезов
Фото: Getty Images | Кара Делевинь

Знаменитость подвела итоги своего 2022 года.

Related video

30-летняя английская модель и актриса Кара Делевинь примерила откровенное платье из сплошных вырезов. Снимками с итогами 2022 года знаменитость поделилась в своем Instagram с более чем 42 млн подписчиков.

Звезда соцсетей предстала в черном нижнем белье и платье из сплошных вырезов. На голове Кары Делевинь красовался блестящий головной убор. Волосы знаменитости были распущены.

"Прошлый год", — подписала карусель фото английская супермодель.

В частности, Делевинь показала, как записывала что-то в студии, моменты путешествий и своего домашнего любимца.

Кара Делевинь подвела итоги 2022 года

В 2022 году Кару Делевинь подозревали в серьезных проблемах с ментальным здоровьем. Супермодель гуляла по аэропорту в носках и выглядела странно. Впрочем, через некоторое время Делевинь посетила Неделю моды в Париже, чем развеяла слухи о своих проблемах.

В частности, актрису Марго Робби, хорошую подругу Кары, в тот период заметили при выходе из дома модели в слезах. Однако впоследствии Робби отметила, что ей просто что-то попало в глаза.

Напомним, 30-летняя Кара Делевинь призналась, что хотела совершить самоубийство.

Также Фокус писал об итогах 2022 года американской певицы Дженнифер Лопес.