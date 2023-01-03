Кара Делевинь примерила платье из сплошных разрезов (фото)

Знаменитость подвела итоги своего 2022 года.

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30-летняя английская модель и актриса Кара Делевинь примерила откровенное платье из сплошных вырезов. Снимками с итогами 2022 года знаменитость поделилась в своем Instagram с более чем 42 млн подписчиков.

Звезда соцсетей предстала в черном нижнем белье и платье из сплошных вырезов. На голове Кары Делевинь красовался блестящий головной убор. Волосы знаменитости были распущены.

"Прошлый год", — подписала карусель фото английская супермодель.

В частности, Делевинь показала, как записывала что-то в студии, моменты путешествий и своего домашнего любимца.

[ + – ] Кара Делевинь подвела итоги 2022 года

В 2022 году Кару Делевинь подозревали в серьезных проблемах с ментальным здоровьем. Супермодель гуляла по аэропорту в носках и выглядела странно. Впрочем, через некоторое время Делевинь посетила Неделю моды в Париже, чем развеяла слухи о своих проблемах.

В частности, актрису Марго Робби, хорошую подругу Кары, в тот период заметили при выходе из дома модели в слезах. Однако впоследствии Робби отметила, что ей просто что-то попало в глаза.

Напомним, 30-летняя Кара Делевинь призналась, что хотела совершить самоубийство.

Также Фокус писал об итогах 2022 года американской певицы Дженнифер Лопес.