Кара Делевинь примерила платье из сплошных разрезов (фото)
Знаменитость подвела итоги своего 2022 года.
30-летняя английская модель и актриса Кара Делевинь примерила откровенное платье из сплошных вырезов. Снимками с итогами 2022 года знаменитость поделилась в своем Instagram с более чем 42 млн подписчиков.
Звезда соцсетей предстала в черном нижнем белье и платье из сплошных вырезов. На голове Кары Делевинь красовался блестящий головной убор. Волосы знаменитости были распущены.
"Прошлый год", — подписала карусель фото английская супермодель.
В частности, Делевинь показала, как записывала что-то в студии, моменты путешествий и своего домашнего любимца.
В 2022 году Кару Делевинь подозревали в серьезных проблемах с ментальным здоровьем. Супермодель гуляла по аэропорту в носках и выглядела странно. Впрочем, через некоторое время Делевинь посетила Неделю моды в Париже, чем развеяла слухи о своих проблемах.
В частности, актрису Марго Робби, хорошую подругу Кары, в тот период заметили при выходе из дома модели в слезах. Однако впоследствии Робби отметила, что ей просто что-то попало в глаза.
Напомним, 30-летняя Кара Делевинь призналась, что хотела совершить самоубийство.
Также Фокус писал об итогах 2022 года американской певицы Дженнифер Лопес.