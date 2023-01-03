Кара Делевінь приміряла сукню із суцільних розрізів (фото)
Знаменитість підбила підсумки свого 2022 року.
30-річна англійська модель та акторка Кара Делевінь приміряла відверту сукню із суцільних вирізів. Знімками з підсумками 2022 року знаменитість поділилася у своєму Instagram з понад 42 млн підписників.
Зірка соцмереж постала в чорній спідній білизні та сукні із суцільних вирізів. На голові Кари Делевінь красувався блискучий головний убір. Волосся знаменитості було розпущене.
"Минулий рік", — підписала карусель фото англійська супермодель.
Зокрема Делевінь показала, як записувала щось у студії, моменти подорожей та свого домашнього улюбленця.
У 2022 році Кару Делевінь підозрювали у серйозних проблемах з ментальним здоров'ям. Супермодель гуляла по аеропорту у шкарпетках та мала дивний вигляд. Втім, через певний час Делевінь відвідала Тиждень моди у Парижі, чим розвіяла чутки про свої проблеми.
Зокрема акторку Марго Роббі, хорошу подругу Кари, у той період помітили при виході з дому моделі у сльозах. Проте згодом Роббі зазначила, що їй просто щось потрапило в око.
Нагадаємо, 30-річна Кара Делевінь зізналася, що хотіла скоїти самогубство.
Також Фокус писав про підсумки 2022 року американської співачки Дженніфер Лопес.