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Стиль життя

Кара Делевінь приміряла сукню із суцільних розрізів (фото)

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Фото: Getty Images | Кара Делевінь

Знаменитість підбила підсумки свого 2022 року.

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30-річна англійська модель та акторка Кара Делевінь приміряла відверту сукню із суцільних вирізів. Знімками з підсумками 2022 року знаменитість поділилася у своєму Instagram з понад 42 млн підписників.

Зірка соцмереж постала в чорній спідній білизні та сукні із суцільних вирізів. На голові Кари Делевінь красувався блискучий головний убір. Волосся знаменитості було розпущене.

"Минулий рік", — підписала карусель фото англійська супермодель.

Зокрема Делевінь показала, як записувала щось у студії, моменти подорожей та свого домашнього улюбленця.

Кара Делевінь підбила підсумки 2022 року

У 2022 році Кару Делевінь підозрювали у серйозних проблемах з ментальним здоров'ям. Супермодель гуляла по аеропорту у шкарпетках та мала дивний вигляд. Втім, через певний час Делевінь відвідала Тиждень моди у Парижі, чим розвіяла чутки про свої проблеми.

Зокрема акторку Марго Роббі, хорошу подругу Кари, у той період помітили при виході з дому моделі у сльозах. Проте згодом Роббі зазначила, що їй просто щось потрапило в око.

Нагадаємо, 30-річна Кара Делевінь зізналася, що хотіла скоїти самогубство.

Також Фокус писав про підсумки 2022 року американської співачки Дженніфер Лопес.