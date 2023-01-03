53-летняя Кэтрин Зета-Джонс засветила фигуру в купальнике (фото)

Знаменитость вместе со своей семьей встретила Новый год в теплых краях.

Related video

53-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс в своем Instagram-аккаунте поделилась видео с пляжа, показав своим подписчикам замечательную фигуру. В кадре звезда предстала со спины в крошечном белом раздельном купальнике. Знаменитость прошлась по дорожке, направляясь на пляж.

"Решила только так входить в 2023 год", — отметила в публикации Кэтрин Зета-Джонс.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс Фото: Instagram @catherinezetajones [ + – ] Кэтрин Зета-Джонс Фото: Instagram @catherinezetajones

Британская актриса, звезда фильмов про Зорро, несмотря на возраст, может похвастаться замечательной фигурой — длинными стройными ногами без изъянов, подтянутыми ягодицами, узкой талией, плоским животом и подтянутой кожей.

Стоит отметить, что за последнее время артистка похудела и поработала над талией. В августе 2021 года с поклонниками актриса поделилась другим видео в купальнике, на котором она крутит хула-хуп, и тогда она выглядела иначе.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс призналась, в каком фильме готова сняться бесплатно.

Также Фокус писал, что голливудская актриса вышла на публику в платье с экстремальным декольте в сопровождении своего старшего сына.