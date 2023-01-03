53-річна Кетрін Зета-Джонс засвітила фігуру у купальнику (фото)

Знаменитість разом зі своєю родиною зустріла Новий рік у теплих краях.

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53-річна акторка Кетрін Зета-Джонс у своєму Instagram-акаунті поділилася відео з пляжу, показавши своїм підписникам чудову фігуру. У кадрі зірка постала зі спини у крихітному білому роздільному купальнику. Знаменитість пройшлася по доріжці, прямуючи на пляж.

"Вирішила тільки так входити у 2023 рік", — зазначила у публікації Кетрін Зета-Джонс.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс Фото: Instagram @catherinezetajones [ + – ] Кетрін Зета-Джонс Фото: Instagram @catherinezetajones

Британська акторка, зірка фільмів про Зорро, попри вік, може похвалитися чудовою фігурою — довгими стрункими ногами без вад, підтягнутими сідницями, вузькою талією, плоским животом та підтягнутою шкірою.

Варто зазначити, що останнім часом артистка схудла та попрацювала над талією. У серпні 2021 року з шанувальниками акторка поділилася іншим відео у купальнику, на якому вона крутить хула-хуп, і тоді вона виглядала інакше.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс зізналася, у якому фільмі готова знятися безплатно.

Також Фокус писав, що голлівудська акторка вийшла на публіку у сукні з екстремальним декольте у супроводі свого старшого сина.