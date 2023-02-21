Лили-Роуз Депп снялась топлес для глянца (фото)

Дочь Джонни Деппа рассказала о синдроме самозванца и отношении к своей ранней славе.

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23-летняя американская актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась топлес для глянца. Об этом дочь Джонни Деппа сообщила в своем Instagram.

Звезда экрана и соцсетей снялась топлес для журнала iD, продемонстрировав на обложке всего пару расстегнутых синих джинсов Chanel.

Лили-Роуз Депп, сфотографированная Каримом Садли и стилизованная Аластером Маккиммом, предстала в провокационной фотосессии и дала изданию откровенное интервью.

[ + – ] Лили-Роуз Депп

23-летняя дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа, недавно потерявшая своего близкого друга Джеффа Бэка, призналась, что "осторожно" относилась к феномену "nepo baby" (так называют детей звезд, к которым слава приходит еще во время рождения).

Лили также призналась, что страдает синдромом самозванца и паранойи, которая приходит от увеличения ее знаменитости.

[ + – ] Лили-Роуз Депп

Обретя статус суперзвезды, модель, которая также стала актрисой, готовится к премьере своего долгожданного шоу HBO The Idol позже в этом году.

"23-летняя актриса рассказывает о том, что ее вдохновили кинозвезды 40-х годов Лорен Беколл и Джин Тирни, о том, как ее партнер @TheWeeknd был "лучшим партнером" на съемочной площадке, и как она справляется с синдромом самозванца", — отмечают журналисты издания.

Напомним, почему Лили-Роуз Депп не комментировала скандальный судебный процесс между своим звездным отцом и Эмбер Херд.

Также Фокус писал об авангардном образе Лили-Роуз Депп на съемках ее нового фильма.