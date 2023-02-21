Лілі-Роуз Депп знялася топлес для глянцю (фото)

Донька Джонні Деппа розповіла про синдром самозванця та ставлення до своєї ранньої слави.

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23-річна американська акторка та модель Лілі-Роуз Депп знялася топлес для глянцю. Про це донька Джонні Деппа повідомила у своєму Instagram.

Зірка екрану та соцмереж знялася топлес для журналу i-D, продемонструвавши на обкладинці лише пару розстебнутих синіх джинсів Chanel.

Лілі-Роуз Депп, сфотографована Карімом Садлі та стилізована Аластером Маккіммом, постала у провокаційній фотосесії і дала виданню відверте інтерв’ю.

[ + – ] Лілі-Роуз Депп

23-річна донька Ванесси Параді та Джонні Деппа, яка нещодавно втратила свого близького друга Джеффа Бека, зізналася, що "обережно" ставилася до феномену "nepo baby" (так називають дітей зірок, до яких слава приходить ще під час народження).

Лілі також зізналася, що страждає від синдрому самозванця та параної, яка походить від зростання її знаменитості.

[ + – ] Лілі-Роуз Депп

Здобувши статус суперзірки, модель, яка також стала акторкою, готується до прем’єри свого довгоочікуваного шоу HBO The Idol пізніше цього року.

"23-річна акторка розповідає про те, що її надихнули кінозірки 40-х років Лорен Беколл і Джин Тірні, про те, як її партнер @TheWeeknd був "найкращим партнером" на знімальному майданчику, і як вона справляється з синдромом самозванця", — зазначають журналісти видання.

Нагадаємо, чому Лілі-Роуз Депп не коментувала скандальний судовий процес між своїм зірковим батьком та Ембер Герд.

Також Фокус писав про авангардний образ Лілі-Роуз Депп на зйомках її нового фільму.