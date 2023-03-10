Молодые родители Приянка Чопра и Ник Джонас наслаждаются вечеринкой без дочки

В начале 2022 года стало известно, что звездная пара впервые стала родителями.

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Через четыре дня после показа Valentino FW/23 на Неделе моды в Париже Приянка Чопра и Ник Джонас посетили вечеринку South Asian Excellence перед вручением "Оскара", которая прошла в Paramount Studio Lot в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

30-летний американский актер и певец Ник Джонас продемонстрировал волосатую грудь в расстегнутой темно-синей рубашке под соответствующим костюмом, выбранным стилистом Аво Ермагяном.

Мисс мира 2000 года, родившаяся в Индии, 40-летняя Приянка Чопра оголила живот в прозрачном белом корсете и украшенной макси-юбке. Дополнила актриса образ белой накидкой из страусиного пера.

Приянка Чопра, которая является амбассадором бренда Bulgari, сказала, что дочь они оставили дома.

"Она спит. Слава Богу. Можешь представить? Нет, сегодня папин и мамин вечер", — поделилась актриса.

В начале 2022 года стало известно, что звездные супруги впервые стали родителями. В конце 2021 индийской актрисе и музыканту родила дочь суррогатная мать. Девочку назвали Мелти Мэри и часто показывают ее в соцсетях.

Напомним, 40-летняя Приянка Чопра снялась в элегантной фотосессии для ювелирного бренда.

Также Фокус писал о новых фото дочери Приянки Чопры и Ника Джонаса.