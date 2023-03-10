Молоді батьки Пріянка Чопра та Нік Джонас насолоджуються вечіркою без доньки

На початку 2022 стало відомо, що зіркова пара вперше стала батьками.

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Через чотири дні після показу Valentino FW/23 на Тижні моди в Парижі Пріянка Чопра та Нік Джонас відвідали вечірку South Asian Excellence перед врученням "Оскара", яка пройшла у Paramount Studio Lot у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

30-річний американський актор і співак Нік Джонас продемонстрував волохаті груди у розстебнутій темно-синій сорочці під відповідним костюмом, обраним стилістом Аво Єрмагяном.

Міс світу 2000 року, що народилася в Індії, 40-річна Пріянка Чопра оголила живіт у прозорому білому корсеті та прикрашеній максі-спідниці. Доповнила актриса образ білою накидкою зі страусиного пера.

Пріянка Чопра, яка є амбасадором бренду Bulgari, сказала, що доньку вони залишили вдома.

"Вона спить. Слава Богу. Можеш уявити? Ні, сьогодні татовий і маминий вечір", — поділилася актриса.

На початку 2022 року стало відомо, що зіркове подружжя вперше стало батьками. Наприкінці 2021 року індійській актрисі та музикантові народила доньку сурогатна мати. Дівчинку назвали Мелті Мері і часто показують її у соцмережах.

Нагадаємо, 40-річна Приянка Чопра знялася в елегантній фотосесії для ювелірного бренду.

Також Фокус писав про нові фото доньки Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.