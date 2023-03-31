Кендалл Дженнер позирует топлес для рекламной кампании FWRD (фото)

Кендалл Дженнер показывает, что джинсы с низкой посадкой снова в моде.

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27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер снялась топлес в последней кампании для онлайн-бутика FWRD, в котором знаменитость является креативным директором. Об этом пишет PageSix.

На фотографиях со съемок, которыми поделилась украинский фотограф Юлия Горбаченко в своем Instagram-аккаунте, супермодель позирует топлесс в Beso Jean от The Row стоимостью 720 долларов с причудливым потертым поясом.

Кендалл Дженнер

"Это сантехник", — пошутил один из пользователей в комментариях под публикацией. Другой назвал джинсовый стиль "таким Бритни", имея в виду брюки, которые Спирс предпочитала в стиле ранних нулевых.

На других кадрах из новой кампании FWRD Дженнер позировала на простынях в прозрачном белом платье без рукавов и без нижнего белья под ним. Пикантный образ завершили черные кожаные сапоги на каблуке до колен.

Кендалл Дженнер

Напомним, Кендалл Дженнер обвинили в фотошопе снимка после того, как проницательные пользователи Instagram назвали ее размер руки "диким".

Также Фокус писал, что Кендалл Дженнер снялась топлес в новой весенней кампании Calvin Klein.