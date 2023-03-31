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Стиль життя

Кендалл Дженнер позує топлес для рекламної кампанії FWRD (фото)

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Фото: Instagram kendalljenner | Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер показує, що джинси з низькою посадкою знову в моді.

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27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер знялася топлес в останній кампанії для онлайн-бутика FWRD, в якому знаменитість є креативним директором. Про це пише PageSix.

На фотографіях зі зйомок, якими поділилася українська фотографиня Юлія Горбаченко у своєму Instagram-акаунті, супермодель позує топлес у Beso Jean від The Row вартістю 720 доларів із забавним потертим поясом.

Кендалл Дженнер

"Це сантехнік", — пожартував один із користувачів у коментарях під публікацією. Інший назвав джинсовий стиль "таким Брітні", маючи на увазі штани, які Спірс віддавала перевагу в стилі ранніх нульових.

На інших кадрах з нової кампанії FWRD Дженнер позувала на простирадлах у прозорій білій сукні без рукавів та без нижньої білизни під ним. Пікантний образ завершили чорні шкіряні чоботи на підборах до колін.

Кендалл Дженнер

Нагадаємо, Кендалл Дженнер звинуватили у фотошопі знімка після того, як проникливі користувачі Instagram назвали її розмір руки "диким".

Також Фокус писав, що Кендалл Дженнер знялася топлес у новій весняній кампанії Calvin Klein.