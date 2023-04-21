Старшая дочь Веры Брежневой опубликовала фото топлес

Соня Киперман давно живет и учится в США.

Related video

22-летняя дочь знаменитой артистки Веры Брежневой, Соня Киперман, которая уже давно живет в США, опубликовала в сторис своего Instagram снимок, где позирует в одних коротеньких светлых мини-шортиках, прикрыв голую грудь руками, и в сапогах на фоне роскошного пейзажа. Девушка демонстрирует стройную фигуру на закате над океаном.

Как известно, старшая дочь певицы поселилась в Лос-Анджелесе. На день рождения Сони к ней в гости прилетала ее мать, которая потом в соцсети делилась воспоминаниями о том, как ее девочка появилась на свет.

В январе этого года девушка показала публике своего бойфренда Бека Добржански. Как долго пара вместе, неизвестно, поскольку в 2019-м у Сони был другой парень. На снимках, которые Соня публикует в соцсети, невозможно не заметить, как девушка похожа на свою маму.

Кроме Сони, у Веры Брежневой есть младшая дочь Сара. Ей сейчас 13 лет. Родным отцом Сары является бизнесмен Михаил Киперман. Пара была в браке с 2006 года, однако после рождения дочери они решили развестись. Соня тоже носит фамилию первого мужа Брежневой, хотя они родилась в отношениях Веры с Виталием Войченко.

Уже в 2015 году украинская певица вышла замуж за композитора Константина Меладзе.

Ранее Фокус писал, что Брежнева показала, как подросла ее младшая дочь.