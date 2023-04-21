Старша донька Віри Брежнєвої опублікувала фото топлес

Соня Кіперман давно живе та навчається у США.

Related video

22-річна донька знаменитої артистки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, яка вже давно живе в США, опублікувала в сторіс свого Instagram знімок, де позує в одних коротеньких світлих міні-шортиках, прикривши голі груди руками, і в чоботях на тлі розкішного пейзажу. Дівчина демонструє струнку фігуру на заході сонця над океаном.

Як відомо, старша дочка співачки оселилася у Лос-Анджелесі. На день народження Соні до неї в гості прилітала її матір, яка згодом у соцмережі ділилася спогадами про те, як її дівчинка з'явилася на світ.

У січні цього року дівчина показала публіці свого бойфренда Бека Добржанськи. Як довго пара разом, невідомо, оскільки 2019-го Соня мала іншого хлопця. На знімках, які Соня публікує у соцмережі, неможливо не помітити, як дівчина схожа на свою маму.

Окрім Соні, у Віри Брежнєвої є молодша дочка Сара. Їй зараз 13 років. Рідним батьком Сари є бізнесмен Михайло Кіперман. Пара була одружена з 2006 року, проте після народження доньки вони вирішили розлучитися. Соня теж носить прізвище першого чоловіка Брежнєвої, хоча народилася у стосунках Віри з Віталієм Войченком.

Вже 2015 року українська співачка вийшла заміж за композитора Костянтина Меладзе.

Раніше Фокус писав, що Брежнєва показала, як виросла її молодша дочка.